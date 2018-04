PFC-Belastung in Fließgewässern steigt an

BT: Herr Hennegriff, wie umfangreich war das Monitoring im vergangenen Jahr?

Wolfgang Hennegriff: Bei der dritten Probenahmekampagne wurden 45 Fließgewässer und 14 Seen beprobt. Zusätzlich wurden die Abläufe von sieben Kläranlagen untersucht.

BT: Gibt es denn mittlerweile normierte Grenz- und Prüfwerte für PFC in Oberflächengewässern?

Hennegriff: Nein, die gibt es leider noch nicht. Für die Bewertung der PFC-Belastung in Oberflächengewässern können aber die Werte für den Schutz der aquatischen Lebensgemeinschaft (ökotoxikologisch abgeleitet) herangezogen werden. Diese Konzentrationswerte werden in den Gewässern bei weitem unterschritten. Auf Grund der starken Wechselwirkung zwischen Grundwasser und Oberflächengewässer wenden wir zur Beurteilung die vorläufigen Geringfügikeitsschwellenwerte für das Grundwasser an.

BT: Gibt es Grenzwerte für den PFC-haltigen Ablauf aus Kläranlagen?

Reiner Söhlmann: Für die Einleitung von PFC-haltigem Wasser aus Abwasserreinigungsanlagen in Gewässer enthält die Abwasserverordnung keine konkreten stoffspezifischen Überwachungs- oder Grenzwerte. Es ist noch ein sehr langer Weg, bis es solche Grenzwerte gibt. Im Grunde genommen sollten aber alle Kläranlage eine vierte Reinigungsstufe, sprich einen Aktivkohlefilter, haben. Denn neben den PFCs gibt es noch viele andere schädliche Stoffe, die aus dem Wasser herausgeholt werden sollten. Die Kläranlage Baden-Baden/Sinzheim ist mit einer jährlichen PFC-Fracht von 7,56 Kilogramm Spitzenreiter des Austrags.

BT: Welche Ergebnisse wurden bei den Proben von Fließgewässern ermittelt?

Hennegriff: Im südlichen Landkreis wurden elf Messstellen beprobt, von denen vier auffällige Werte haben. Auffällig bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Probe eine PFC-Gesamtsumme von mehr als 0,1 Mikrogramm pro Liter aufweist. Dazu zählen der Steinbach in Weitenung, der Schwarzbach und zwei Messstellen am Rittgraben. Im mittleren Bereich des Landkreises waren sieben von 20 Stellen auffällig: Drei im Rheinniederungskanal, zwei im Sandbach, der Riedkanal und der Schwarze Graben. Im nördlichen Landkreis waren fünf von elf Stellen auffällig: Badstraße, Basi-Areal, Ooser Landgraben Ersatz und zwei am Riedkanal. Die Werte im Kuppenheimer Gewerbekanal zeigen eine Erhöhung der Konzentrationen um 3250 Prozent. Dies liegt daran, dass vom Wasserwerk Förch herausgefiltertes PFC-Konzentrat eingeleitet wird, das eine PFC-Gesamtsumme von fünf Mikrogramm pro Liter aufweist. Im Ooser Landgraben ist die PFC-Summe um 1200 Prozent erhöht im Vergleich zu 2016. Im Mittel stieg die PFC-Gesamtsumme in allen beprobten Fließgewässern um 375 Prozent. Diese Erhöhung liegt an dem relativ niedrigen Wasserstand bei der Probenahme 2017. Die Prozentzahlen erscheinen dramatisch, allerdings liegt das an den sehr geringen Werten des Vorjahres.

BT: Wie problematisch sind die erhöhten PFC-Werte in den genannten Gewässern?

Hennegriff: PFC belastet zwar die Gewässer, jedoch ist der festgestellte Gehalt aufgrund der Verdünnung direkt für den Menschen nicht problematisch. Selbst wenn diese Werte im Trinkwasser gemessen werden würden, lägen diese noch unter dem gesundheitlichen Orientierungswert, das heißt, eine lebenslange Aufnahme wäre für den Menschen duldbar. Probleme können die PFC-Gehalte jedoch durch die Anreicherung von PFC in der Nahrungskette bereiten.

Interview

BT: Wie stellt sich die Situation in den Seen dar?

Söhlmann: Alle Analysebefunde zeigen eine Unterschreitung der herangezogenen PNEC aquatisch (PNEC: Predicted No Effect Concentration, Anm. d. Red.), bis auf den Kühlsee in Sandweier, der den Geringfügigkeitsschwellenwert mit einer PFC-Gesamtsumme von 1,43 Mikrogramm pro Liter überschreitet.

BT: Ist das Baden im Kühlsee dennoch unbedenklich - oder nicht?

Söhlmann: Unser Gesundheitsamt hat dies bereits vor längerer Zeit mit dem Landesgesundheitsamt abgeklärt. Im Ergebnis kam heraus, dass Baden bei den festgestellten Werten unbedenklich ist.

BT: Der Angelsportverein Hügelsheim hat im Mai 2017 im Rheinniederungskanal und im Erländersee Fische gefangen, die im Auftrag des Amts für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung im Landratsamt beprobt wurden. Welche Ergebnisse liegen vor?

Hennegriff: Bei vier von sieben Proben wurde vom Verzehr abgeraten. In allen Proben wurde PFOS vorgefunden mit Werten über der gesetzlich festgelegten Umweltqualitätsnorm für Tiere von 9,1 Mikrogramm pro Kilo Frischgewicht. Insbesondere beim Aal wurden diverse langkettige PFC vorgefunden. Bei unterschiedlichen Beprobungen von Fischen in den Kreisen Rastatt und Baden-Baden in den vergangenen Jahren zeigte sich eine starke Anreicherung von PFOS im Fischgewebe.

BT: Mit welchen Maßnahmen können die Bürger vor dem Verzehr von PFC-Lebensmitteln geschützt werden?

Hennegriff: Durch das Vorerntemonitoring wird dafür gesorgt, dass keine PFC-haltigen Früchte oder Nahrungsmittel in den Verkehr oder Verkauf kommen. Das Lebensmittel Nummer eins - das Trinkwasser - wird gemäß den Vorgaben der Trinkwasserverordnung streng überwacht. Für die landwirtschaftliche Bewässerung hat die Landwirtschaftsverwaltung entsprechende Empfehlungen für Landwirte erarbeitet. Von der Benutzung von privaten Brunnen für die Bewässerung von Gärten oder Grünflächen wird dringend abgeraten, wenn das Brunnenwasser belastet ist.

Für den Verzehr von heimischen Süßwasserfischen aus den entsprechenden Gewässern hat das Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung entsprechende Verzehrsempfehlungen herausgegeben. Wichtig ist, dass die Bürger sich über die Regelungen informieren.