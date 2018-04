Bewegendes Treffen mit Judo-Trainerlegende

"Du warst nicht nur in sportlicher Hinsicht ein Vorbild, Du warst auch für viele eine Vaterfigur", sagte der Mitorganisator des Abends, Felix Thiem, während der Liveschaltung per Skype nach Südfrankreich. Wegen einer Verletzung konnte Schell nämlich nicht wie ursprünglich geplant persönlich von seinem Wohnort Montpellier nach Rastatt kommen und begrüßte die Kampfsportler von der Terrasse seines Wohnhauses aus: "Ich bin glücklich, einen Teil meines Lebens mit euch verbracht zu haben, ich fühle mich sehr geehrt", zeigte sich der inzwischen 77-Jährige tief bewegt, nachdem lang anhaltender Applaus erschallt war, als die Internetverbindung stand und Schell mit seiner Frau Lycette auf der Leinwand erschien. "Ihr seid alle herzlich willkommen, uns zu besuchen, aber bitte nicht alle auf einmal", erklärte er und kündigte zugleich an, im nächsten Jahr nach Deutschland zu kommen.

"Ich sehe viele glänzende Augen, wir sind sehr ergriffen", sagte Christian Westermann, der Initiator des Abends, der seinen Jugendtrainer unbedingt noch einmal sehen wollte, nachdem er ihn über 20 Jahre aus den Augen verloren hatte. "In einem gewissen Alter blickt man zurück und betrachtet, wer und was einen geprägt hat", sagte Westermann im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt. So sei in ihm der Wunsch gewachsen, Schell wieder zu treffen.

Mit Hilfe von Felix Thiem, der dessen Adresse ausfindig machen konnte, kam es dann im Jahr 2016 zu einem ersten Besuch in Südfrankreich. Und über das Internet und Soziale Medien konnte das Organisations-Team viele der alten Mitstreiter wiederfinden.

Dass Schell von ihnen auch nach mehreren Jahrzehnten noch immer sehr geschätzt wird, dürfte auch damit zu tun haben, dass er mit ihnen nicht nur Urlaube verbrachte, sondern auch Erfolgserlebnisse bescherte. So hat die damalige Judo-Abteilung des Rastatter Turnvereins (RTV) und des JKC Rastatt neben Landes- und Deutschen Meistern auch insgesamt sieben Nationalmannschaftskämpfer hervorgebracht. Den größten Erfolg erreichte Schells Sohn Roland, der bei einer Europameisterschaft die Bronzemedaille erkämpfte.

Die Anfänge des Judosports in Rastatt gehen zurück in das Jahr 1963, erklärte einer der Judokas der ersten Stunde, Detlef Benniß, gegenüber dem BT. Albin Schell war damals aus dem marokkanischen Casablanca nach Deutschland gekommen und hatte beim Rastatter Kraftsportverein eine Judoabteilung ins Leben gerufen. "Albin war damals schon Dan-Träger", sagt Benniß über den damals 18-Jährigen. Etwa drei Jahre später schlossen sich die Kampfsportler dem RTV an, bevor Schell im Jahr 1976 in der Werkstraße den Judo- und Karate Club (JKC) Rastatt gründete. Im Jahr 1989 übergab er den JKC seinen Nachfolgern und zog mit Ehefrau Lycette nach Südfrankreich.

Nach der Liveschaltung gab es noch ein großes Hallo, als vollkommen überraschend für die Organisatoren Roland Schell noch im Kehler Hof eintraf. Er war eigens aus Madrid eingeflogen, um mit seinen früheren Vereinskameraden auf vergangene, aber noch immer verbindende Erlebnisse zurückzublicken. Damit es bis zu einer weiteren Zusammenkunft nicht wieder so viele Jahre dauert, will Westermann in Zukunft einen regelmäßigen Stammtisch ins Leben rufen.