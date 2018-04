Zusammenspiel der Rettungsdienste geübt

230 Personen nahmen an der Jahresübung teil. Unter ihnen befanden sich Mitglieder der DLRG-Bezirke Karlsruhe und Mittelbaden, Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, Sanitäter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sowie mehr als 50 Notfall-Mimen, die verletzte Badegäste spielten. Ziel der Übung war es, die Zusammenarbeit mit anderen Rettungsdiensten zu optimieren.

Damit die Übung so authentisch wie möglich ist, wissen die Einsatzkräfte nicht, welches Szenario sie erwartet. Der Einsatzleiter des DLRG-Bezirks Karlsruhe, Timo Imhof, und der Einsatzleiter des DLRG-Bezirks Mittelbaden, Tjark Imse, dachten sich folgendes Übungsszenario aus: Nach einer Hitzewelle scheucht eine Gewitterfront die Gäste am Baggersee auf. Durch einen Blitzeinschlag fängt ein Bagger an zu brennen. Die Einsatzkräfte müssen das Feuer löschen und nach vermissten Personen tauchen und Verletzte versorgen. Obwohl die Übung bereits im Januar geplant wurde, passten die heißen Temperaturen am Samstag perfekt zum Szenario.

Bereits vor der Übung herrscht reges Treiben auf dem Kieswerkgelände. Einsatzkräfte halten über Funk Kontakt zueinander. Trotz der vielen Mitwirkenden gibt es nur einen Funkkanal, über den die Beteiligten kommunizieren. "Das erfordert sehr viel Disziplin. Jeder muss den anderen ausreden lassen", erklärt der Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Luca Wernert.

Am gegenüberliegenden Ufer steigen an einem großen Bagger plötzlich Rauchwolken, die durch Pyrotechnik erzeugt werden, in die Luft. Danach geht alles ganz schnell: Mit Blaulicht und Martinshorn fahren Einsatzwagen der Freiwilligen Feuerwehr Malsch, Rastatt und Rheinstetten an den Unfallort. Als nächstes werden nacheinander die Rettungsboote der DLRG an das Ufer gefahren und ins Wasser gelassen. Der weiche Boden am See macht das Rangieren mit den Pkw zu einer Geduldsprobe. Nachdem das dritte Boot im Wasser ist, bleibt ein Auto plötzlich im Sand stecken. Mithilfe eines Abschleppseils kann es von einem Einsatzwagen der Feuerwehr aus dem Sand gezogen werden. Solch kleine Komplikationen seien bei einer großen Übung ganz normal. "Dafür üben wir schließlich", betont Wernert.

Zeitgleich machen sich die Strömungsretter bereit. Diese haben eine erweiterte Taucherausbildung und können Menschen aus reißenden Flüssen retten. Die dicken Neoprenanzüge sind bei der starken Hitze eine besondere Belastung. Am gegenüberliegenden Ufer sammeln die Einsatzkräfte der DRLG die verletzten Personen ein und bringen sie auf den Rettungsbooten zum Kieswerk zurück. Anschließend werden sie auf Tragen oder in einem Shuttlebus zum DRK-Versorgungszelt gebracht. Auch im angrenzenden Waldgebiet suchen die Einsatzkräfte nach Mimen. Hierbei kommen die Rettungshunde der DLRG zum Einsatz.

Mithilfe zweier Übungsbeobachter und zwei Drohnen wird der Ablauf der Übung genau dokumentiert und später mit den Einsatzkräften besprochen. Insgesamt ist die fünfstündige Übung sehr gut verlaufen. "Das Zusammenspiel der Rettungskräfte hat super geklappt", betont Wernert glücklich.