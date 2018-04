Hilfe bei Reparaturen rund ums Fahrrad

Initiiert wurde das Projekt von Otto Fettig, der das "Fahrrad-Schöpf'l" in Zusammenarbeit mit der Gemeinde ins Leben gerufen hat. Das Team besteht aus sechs Steinmauernern rund um Otto Fettig sowie aus den zwei Flüchtlingsjungen Essam und Ibrahim Awad. Deren Vater Solaiman half intensiv beim Aufbau des "Fahrrad-Schöpf'l" mit.

Das Prinzip funktioniert folgendermaßen: Am besten vereinbart man telefonisch einen Termin, wenn der eigene Drahtesel Reparaturbedarf hat. Künftig soll zudem an zwei Tagen pro Woche ein festes Zeitfenster eingerichtet werden. Vor Ort werden dann Werkzeug und die Räumlichkeiten gestellt. Man kann sein Zweirad entweder selbst, unter der Anleitung des "Fahrrad-Schöpfl"-Teams, reparieren oder diese übernehmen die Reparatur. Ist mal etwas nicht zu reparieren, muss man die Ersatzteile selbst besorgen. Kleinere Ersatzteile wie Ventile sind in der Werkstatt vorhanden. Das "Fahrrad-Schöpf'l" richtet sich an alle, die selbst kein passendes Werkzeug zu Hause haben oder sich mit der Reparatur nicht auskennen. Diese wird kostenlos und ehrenamtlich durchgeführt.

Die Geschichte des "Fahrrad-Schöpf'l" nahm ihren Anfang, als die Flüchtlinge in Steinmauern aufgenommen wurden. Otto Fettig gehört dem "Netzwerk Flüchtlinge", einem ehrenamtlichen Flüchtlingshelferkreis in Steinmauern, an und half von Anfang an bei der Integration. Schließlich benötigten die Flüchtlinge Fahrräder, um sich im Dorf fortbewegen zu können. Fettig spendete alte Räder und richtete sie gemeinsam mit den Flüchtlingen her. Mit der Zeit bemerkte er jedoch, dass auch viele Steinmauerner Bedarf an einer Fahrrad-Reparatur hatten. So kam ihm die Idee einer Werkstatt. Die Gemeinde bot hierfür die Räumlichkeiten in der Lindenstraße an, welche in ehrenamtlicher Arbeit von Fettig und seinen Helfern gestrichen und hergerichtet wurden. Die benötigten Werkzeuge und Ersatzteile erhielten sie durch Spenden.

In erster Linie ging es Otto Fettig darum, die Flüchtlinge zu unterstützen. Das "Fahrrad-Schöpf'l" soll nun aber als Treffpunkt im Ort dienen, der die Flüchtlinge und die Bürger zusammenbringt. Der Treffpunkt biete sich besonders wegen der tollen Räumlichkeiten und dem schönen Platz darum an, betonte Nicole Dreher von der Gemeindeverwaltung. Die Flüchtlinge würden laut Fettig gerne helfen und seien sehr interessiert an neuen Kontakten. Daher dient das "Fahrrad-Schöpf'l" auch dazu, sich besser kennenzulernen und Hemmschwellen abzubauen.

Fettig betreut darüber hinaus drei Flüchtlinge, denen er bei alltäglichen Problemen wie Behördengängen, Arztbesuchen oder bei der Arbeitsvermittlung hilft. Auch wenn vom Landkreis Hilfe angeboten wird, so ist es doch einfacher, wenn man vor Ort direkt eine Kontaktperson hat, so Fettig. Da er dies jedoch nicht alleine bewältigen kann, benötigt Fettig weitere ehrenamtliche Helfer.

Für die nähere Zukunft plant Fettig, einen Bildschirm in die Werkstatt zu integrieren, auf dem Youtube-Videos mit Anleitungen zur Fahrrad-Reparatur abgespielt werden können. Über weitere Helfer würde er sich freuen.

Nicht erfreut waren indes zwei Anwohner. Sie brachten ihren Unmut mit einem Transparent zum Ausdruck, auf dem sie sich über Lärmbelästigung beklagten. Einige Nachbarn der Lindenstraße 8 fühlen sich schon seit längerem von den dort untergebrachten Flüchtlingen gestört. 2016 wurde zudem ein Anwalt wegen der Ruhestörungen eingeschaltet.