Die Hitze verhindert den Andrang der Massen

Rastatt (fuv) - "Drehen, drehen, drehen", lautet das Kommando, mit dem Daniela Einhardt eine junge Dame anfeuert. Die bläst gerade in ein Glasrohr, an dessen Ende sich eine Kugel zu bilden beginnt. Es ist verkaufsoffener Sonntag in Rastatt. "Und fertig", beendet Glasbläserin Einhardt ihren Schnellkurs. Die Linkenheimerin ist erstmals mit einem Stand auf dem Kunsthandwerkermarkt, der mit dem Frühlingsmarkt beim ersten Verkaufssonntag des Jahres Besucher nach Rastatt locken soll. Die Glasbläserei Glashalm ist eine der Attraktionen und verblüfft die Besucher, die sich selbst trauen, eine Glaskugel zu blasen. Verblüfft deshalb, weil sich das durchsichtige Kunstwerk mit recht wenig Luft formen lässt. Daniela Einhardt formt noch schnell eine Öse, und schon ist die Glaskugel fertig und kühlt noch einige Minuten aus. Weniger filigran, dafür teilweise sehr laut ist der Holzkünstler am benachbarten Stand. Auch er ist erstmals beim verkaufsoffenen Sonntag in Rastatt und überrascht mit seiner Kunst ebenfalls. Auf dem Paradeplatz und Marktplatz sowie in der Kaiserstraße und Poststraße sind gestern Nachmittag zunächst nicht die großen Massen unterwegs, der verkaufsoffene Sonntag beginnt verhalten. "Zu heiß", stellt Marktmeister Markus Lang fest. Auch der eine oder andere Marktbeschicker verweist achselzuckend auf den Sommereinbruch. Am späteren Nachmittag füllt sich die Innenstadt, ohne dass es ein Gedränge gibt. Gemütliches Schlendern ist angesagt. Und in den Einzelhandelsgeschäften tummeln sich viele Kunden. In den Shops ist es angenehmer als in der prallen Sonne. Die Geschäfte mit Klimaanlage sind wahre Oasen. Zahleiche Besucher tragen Einkaufstüten. Wie Marion Oleksiak: Die Rastatterin freut sich, dass sie in einem Schuhgeschäft vergünstigte Schuhe für ihren Mann Reinhard gefunden hat. "Und das leckere Brot, das es immer gibt. Es lohnt sich, zu den offenen Sonntagen zu kommen", urteilt sie. Melanie Bäuerle aus Sinzheim ist voll des Lobes für die gute Beratung, die sie bei einem Glas Sekt in einem Textilfachgeschäft in der Kaiserstraße bekommen hat. Auch ihr macht das sonntägliche Shoppen Spaß, bekennt sie. Der Verkaufssonntag lockt nicht nur in die Innenstadt. Die Märkte, die im Industriegebiet geöffnet haben, sind sehr gut besucht. Veranstaltungsmanager Lang zieht gegen 16.30 Uhr ein erstes positives Fazit: "Eine gelungene Veranstaltung bei bestem Wetter. Die Einzelhändler und die Marktbeschicker sind teilweise sehr zufrieden, andere weniger. Aber das ist normal."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben