Wenn es Nacht wird in der Rheinstraße... Hügelsheim - In Hügelsheim dürften Taschenlampen und Kerzen derzeit hoch im Kurs stehen - zumindest bei den Anwohnern in der Rheinstraße. Dort fiel gleich an drei Tagen - Freitag, Samstag und Sonntag - die Straßenbeleuchtung aus. "Stockfinster" war es die ganze Nacht über und "richtig gespenstisch", schildert ein Anwohner die ungewohnte Atmosphäre, die man ansonsten nur aus Filmen kennt. - In Hügelsheim dürften Taschenlampen und Kerzen derzeit hoch im Kurs stehen - zumindest bei den Anwohnern in der Rheinstraße. Dort fiel gleich an drei Tagen - Freitag, Samstag und Sonntag - die Straßenbeleuchtung aus. "Stockfinster" war es die ganze Nacht über und "richtig gespenstisch", schildert ein Anwohner die ungewohnte Atmosphäre, die man ansonsten nur aus Filmen kennt. Nicht zum ersten, sondern bereits zum dritten Mal seien in der Rheinstraße die Lichter aus- beziehungsweise gar nicht angegangen, räumt die Gemeindeverwaltung gestern auf BT-Anfrage ein. Doch woran das liegt, wisse man definitiv noch nicht. "Es ist auch für uns ein Ärgernis", verdeutlicht Bürgermeister Reiner Dehmelt, zumal auch die Gemeindeverwaltung nicht gerne im Dunkeln tappt. Die fieberhafte Fehlersuche indes gestaltet sich als schwierig. Eine regelrechte "Sisyphusarbeit" sei das, erläutert der Bürgermeister weiter. Fast scheint es so, als müsse die Stecknadel im Heuhaufen gefunden werden. Da ist Geduld gefordert... In der Vergangenheit habe die mit der Wartung beauftragte Firma bereits Bauteile ausgetauscht, berichtet Ortsbaumeister Elmar Sauter. Aktuell gehe man davon aus, dass es sich um einen Kabelfehler handele. An einem Schaltkreis hingen jedoch über 100 Straßenlampen, jede Verbindung von Leuchte zu Leuchte müsse überprüft werden, um den Fehler herauszulesen. Das sei ein großer Aufwand, denn es gebe insgesamt drei Schaltkreise, hat sich der Rathauschef sagen lassen. "Die Firma ist aber dran", versichert Sauer. Ob den Anwohnern in der Hügelsheimer Rheinstraße gestern Abend wieder ein Licht aufging, war bis Redaktionsschluss allerdings noch ungewiss. Sabine Wenzke

