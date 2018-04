Donauschwäbisch wird immer seltener gesprochen

Rastatt - "Die Donauschwaben wurschteln sich so durch", bezeichnet Ehrenvorsitzender Heinrich Juhn die Lage der 1949 gegründeten Rastatter Landsmannschaft. Zu ihren besten Zeiten zählten die Donauschwaben in der Barockstadt mehr als 300 Mitglieder, mittlerweile sind es nur noch rund 120. Die maßgeblich auf das Engagement von Juhn hin entstandene Städtepartnerschaft mit dem brasilianischen Entre Rios besteht seit 30 Jahren, im Oktober soll es wieder eine Reise dorthin geben.

Es wird die letzte Reise sein, die Heinrich Juhn organisiert, wie er im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt erläutert. Eigentlich wollte der 84-Jährige bereits 2016 aufhören, doch auf Bitten vieler Reiseteilnehmer ließ er sich dazu breitschlagen, noch etwas weiterzumachen: "Auch wenn ich die Reisen nicht mehr organisiere, wird der Austausch weitergehen - er muss weitergehen", sagt Juhn bestimmt. Bislang haben sich 16 Teilnehmer für die Reise vom 4. bis 26. Oktober angemeldet. Je mehr mitfahren, desto günstiger wird die Reise. Juhn möchte 30 Reiselustige zusammenbekommen und nimmt weitere Anmeldungen unter (07222) 34593 entgegen.

Der rüstige Rentner stammt ursprünglich aus Kroatien. Als 1944 die Russen einrückten, mussten alle Deutschen flüchten, die Familie ging nach Österreich. 1951 wanderte sie nach Entre Rios aus, doch die Bedingungen in Brasilien waren deutlich schwieriger, als sie es sich vorgestellt hatte. Es gab in der Landwirtschaft einige Missernten, außerdem sei die schulische Situation für die Donauschwaben schlecht gewesen, so Juhn. Und so kehrte die Familie 1965 Brasilien den Rücken und zog nach Rastatt, wo mittlerweile Juhns Eltern und Geschwister lebten: "Von etwa 500 Familien, die nach Brasilien ausgewandert waren, kehrten rund 240 wieder zurück", berichtet Juhn im BT-Gespräch. Im Jahr 1949 gab es in Rastatt ungefähr 6000 Donauschwaben und Banater Schwaben, zitiert Juhn eine Statistik. Sie organisierten in den 1950er Jahren Kirchweihfeste. 1956 wurde der Fußballverein FC Donau gegründet, der Ende der 1970er Jahre 150 aktive Mitglieder hatte. Vor einigen Jahren schloss er sich mit der Fußballabteilung der Sportvereinigung Niederbühl zusammen.

Im Jahr 1979 wurde die Jugend-Trachtengruppe ins Leben gerufen, 1984 die Frauengruppe. Beide Gruppen haben vor etlichen Jahren ihre Arbeit eingestellt. Auf Initiative von Josef Goschi wurde 1985 die "Schwaben-Blaskapelle" Rastatt ins Leben gerufen, die gleich zu Beginn 20 Musiker zählte und die noch bis heute aktiv ist.

1986 wurde die Trachten- und Volkstanzgruppe "Schwoweleit" gegründet, in der Juhn bis zu seinem 80. Lebensjahr mittanzte. Von einst 15 Paaren machen noch acht mit - so viele sind für die Choreografie erforderlich. Als die Zahl vor etlichen Jahren deutlich abgenommen hatte, regte Juhn an, die "Schwoweleit" aufzulösen: "Alle haben gesagt, dass das doch nicht gehe und es gelang uns, neue Paare für den Volkstanz zu gewinnen", blickt Juhn zurück, der von 1980 bis 2003 Vorsitzender der Landsmannschaft war. Zweimal im Monat treffen sich die Tänzer im Haus der Vereine. Auftritte hat die Tanzgruppe nicht nur beim Stadtfest in Rastatt, sondern auch beim Zwetschgenfest in Bühl, beim Kirchweihfest St. Alexander, bei Treffen und Jubiläen von Heimatvertriebenenverbänden und Verbänden der Donauschwaben, berichtet der 84-Jährige.

Die Donauschwaben pflegen aber nicht nur den Tanzsport, sondern auch den Radsport. Die Fahrradgruppe trifft sich immer mittwochs am Segelflugplatz für 20 bis 30 Kilometer lange Touren. Donnerstags fährt eine Gruppe von acht bis zehn Personen Strecken bis zu 80 Kilometer, erläutert Juhn, der bis 2005 Orts- und Kreisvorsitzender der Donauschwaben war. Aktuell lenken Georg Pretli, Heinrich Roth, Franz Wagner und Johann Zink als Vorstandsteam die Geschicke des Vereins.

Heinrich Juhn freut sich darauf, dass die Rastatter Donauschwaben 2019 ihr 70-jähriges Bestehen feiern können. Doch der Gebrauch des Dialekts nimmt immer weiter ab, die Kinder und Enkelkinder beherrschen ihn mittlerweile nicht mehr, stellt Juhn fest: "Das ist eben so, auch ich spreche kaum noch donauschwäbisch." Entscheidend sei für ihn, dass die Sitten und Bräuche der Vorfahren nicht in Vergessenheit geraten: "Wir wollen deutsches Kulturgut bewahren, deshalb ist es für uns nicht so schlimm, wenn das Donauschwäbische nicht mehr so im Mittelpunkt steht", urteilt der 84-Jährige. Eine wichtige Veranstaltung für die Donauschwaben ist die Gedenkfeier der Heimatvertriebenenverbände an Allerheiligen auf dem Waldfriedhof. Seit 1996 hat Heinrich Juhn die Gedenkrede gehalten, vor ein paar Jahren hat ihn Pfarrer Ralf Dickerhof abgelöst. "Wir hatten teilweise bis zu 400 Teilnehmer an der Gedenkfeier", freut sich Juhn über die große Resonanz.

Neben den Treffen der einzelnen Gruppen kommt auch das gesellige Beisammensein bei den Donauschwaben nicht zu kurz. So organisiert das Vorstandsteam diverse Ausflüge und Weinproben, zudem trifft man sich einmal im Jahr zum Krautwickelessen und zum Bratwurstessen.

