Stadt sucht Zwischenlösung

Rastatt (ema) - Die Stadtverwaltung steht einer kurzfristigen Sanierung des Blumengeschäfts am Waldfriedhof ablehnend gegenüber. Im Rathaus will man vielmehr bis Ende Juni ein Gesamtkonzept vorlegen, um darüber zu entscheiden, ob und an welchen Friedhöfen die Stadt künftig Räume für ein Blumengeschäft verpachtet. Ab dem Sommer strebt die Verwaltung am Waldfriedhof eine Übergangslösung an. Der Gemeinderat befasste sich gestern mit der Situation, nachdem der Pächter des Blumengeschäfts den Vertrag zum 31. Juli gekündigt hatte und damit der marode Zustand des Gebäudes am Waldfriedhof publik geworden war (wir berichteten). Nach Angaben der Stadtverwaltung gab es bereits 2007 erste Hinweise der Betreiberin auf Mängel, die behoben wurden. 2012 ließ die Stadt eine neue Klimaanlage einbauen. Nachdem Anfang 2017 die Betreiberin angab, dass gesundheitliche Beschwerden einer Mitarbeiterin auf den Schimmelbefall im Gebäude zurückzuführen seien, wurde ein Gutachten erstellt. Darin kommt der Experte zum Ergebnis, dass zwischen den gesundheitlichen Beeinträchtigungen und dem Schimmelbefall ein Zusammenhang bestehen könnte. Als Ursache sei jedoch auch die Freisetzung von Mikroorganismen von Pflanzen und Blumenerde denkbar. Um die Mängel zu beseitigen, müsste das Gebäude bis auf die Decke über dem Untergeschoss zurückgebaut und das Erdgeschoss einschließlich der Haustechnik komplett erneuert werden. Selbst wenn man die Baumaßnahme anginge und eine Übergangslösung fände, würde Betreiberin Marion Greiser als Unterpächterin den Laden nicht mehr fortführen. Sie kündigte die Schließung für Mitte Juni an. Die Verwaltung will nun eine Zwischenlösung finden, um das Angebot am Waldfriedhof zu erhalten. Erwogen wird, auf dem Parkplatz eine Fläche für einen Verkaufswagen zur Verfügung zu stellen. Allerdings wird offenbar die Lage am Waldfriedhof als zu schlecht bewertet, um dauerhaft einen Blumenverkauf zu betreiben. Lediglich zwei Händler des Rastatter Wochenmarkts hätten grundsätzliches Interesse an einer vorübergehenden Präsenz am Friedhof gezeigt. Die Verwaltung will in der geplanten Analyse auch den Stadtfriedhof einbeziehen, da auch dort bauliche Maßnahmen notwendig seien, um die Weiterführung des Blumengeschäfts zu ermöglichen.

