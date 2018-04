"Das wird ein Schmuckstück"

Kuppenheim - Das Kleintierzuchtareal wird künftig vom Pfadfinderstamm St. Sebastian und der Narrenzunft Knöpfle gemeinsam genutzt und umgestaltet. Auf dem Areal an der Wörtelstraße sollen Grillplatz, Spielwiese und Ballspielfeld entstehen. Der Kuppenheimer Gemeinderat hat sich am Montag einstimmig für die neuen Nutzer ausgesprochen und das vorgelegte Konzept begrüßt. Das Gremium zeigte sich dabei nicht nur angetan, sondern regelrecht begeistert von dem Vorhaben.

Rückblick: Der Kleintierzuchtverein C382 Kuppenheim hatte am 4. Dezember 2017 die Auflösung des Vereins beschlossen. Laut Vereinssatzung fällt das Vereinsvermögen damit an die Stadt Kuppenheim (wir berichteten). Sollte sich innerhalb von zehn Jahren ein neuer Kleintierzuchtverein in der Knöpflestadt gründen, muss die Stadt diesem das Vermögen überlassen. Andernfalls wird mit Fristablauf der Kassenbestand an den Kreisverband oder an den Landesverband der Kleintierzüchter gespendet. Über das Vereinsgelände und das noch vorhandene Inventar kann die Stadt dann frei verfügen, der das Areal ohnehin gehört.

Pfadfinder und Narrenzunft wird nun laut Ratsbeschluss das Anwesen zum symbolischen Pachtpreis von einem Euro pro Jahr für einen Zeitraum von zehn Jahren überlassen, da beide Gruppierungen die Unterhaltung und Pflege des großen Anwesens ohne Aufwandsentschädigung selbst übernehmen. Auch die notwendigen Sanierungs- und Umbauarbeiten wollen beide Gruppierungen auf eigene Kosten und in Eigenregie stemmen. Die Verwaltung wurde am Montag vom Gemeinderat ermächtigt, die Aufräum- und Sanierungsarbeiten in geeigneter Form zu unterstützen. Bürgermeister Karsten Mußler sprach von "einer sehr guten Lösung für das wunderschöne Areal in toller Lage". Nach dem Plan soll das einstige Kleintierzuchtheim überwiegend als Gruppenraum für die Pfadfinder genutzt werden, bei größeren Besprechungen aber auch für die Narren zur Verfügung stehen. Einen Bereich des bisherigen Schankraums wollen die "Knöpfle" als Sitzungsraum ausbauen. Auf dem Anwesen kommen zudem Ballspielfeld, ein kleiner Grillplatz, ein Carport für Fahrräder, ein Kräutergarten und Garagen hinzu. Die Bäume bleiben erhalten. "Es soll dort aber keine zweite Festwiese entstehen", schickte Mußler gleich mit Rücksicht auf die Anwohner voraus. Da die Tage des großen Festzelts am Cuppamare gezählt sind, soll der Harmonika-Spielring ausnahmsweise das Gelände für zwei Feste nutzen können, bis die Festwiese an der neuen Veranstaltungshalle realisiert ist. "Eventuell in Form einer Hockete, es muss aber in den Ablauf passen", stellte Mußler klar.

Der Stadtobere lobte zudem, mit welcher Freude und Schaffenskraft Narren und Pfadfinder ans Werk gingen. Nicht nur bei der gemeinsamen Planung, sondern bereits am Wochenende, als die ersten Aufräum- und Ausräumarbeiten mit den beiden Liquidatoren des Kleintierzuchtvereins begannen. Mehr als 40 freiwillige Helfer machten engagiert mit.

In den Vorgesprächen habe es sich herauskristallisiert, dass das Gelände für Pfadfinder und Narren gut geeignet sei. Beide hätten viele Jugendliche in ihren Reihen, hatte Mußler eingangs erläutert. Von dem Vorhaben könne vor allem die Jugendarbeit der beiden Gruppierungen profitieren.

Interesse an Lagermöglichkeiten für ihre Utensilien haben außerdem die Fichtental-Hexen und die Theatergruppe der Chorgemeinschaft Treue bekundet. In der Tendenz einig war man sich im Gremium, dass der Theatergruppe eine auf dem Plan noch freie Garage angeboten werden könnte, die allerdings von der Chorgemeinschaft selbst erstellt werden müsste.

Durchweg Anerkennung gab es quer durch alle im Gemeinderat vertretenen Faktionen und Parteien: "Das passt sehr gut dorthin, ich wäre froh, wenn es schon fertig wäre zum Angucken", konnte Uwe Ridinger (CDU) es gar nicht mehr abwarten. "Die Planung ist perfekt. Die Vorbereitung ist klasse", gab es auch volle Zustimmung von Jochen Philipp (FWG). Rudolf Jörger (SPD) sprach "von einem sehr guten Nutzungskonzept" und zeigte sich überzeugt: "Das wird ein Schmuckstück bei der Realschule."