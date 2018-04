19 private Sanierungsmaßnahmen unterstützt

Das Gebiet erstreckt sich von der Bahnhofstraße bis zur Malscher Straße in Nord-Süd-Richtung und in Ost-West-Richtung von der Bundesbahnlinie bis zur Badenstraße. Im Bewilligungsbereich befinden sich 156 Gebäude, für die private Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie Abbruchmaßnahmen möglich sind. Insgesamt, so rechnete die Gemeindeverwaltung vor, waren hierfür 200 000 Euro zur Verfügung gestellt worden, mit denen die Erneuerungen der Fassaden, Heizungen, Fenster und Türen finanziell unterstützt wurden.

Gefördert wurden 19 private Sanierungsmaßnahmen. Dafür kam von der Gemeinde ein Zuschuss von 74 000 Euro, vom Land Baden-Württemberg von 110000 Euro.

In vollen Zügen laufen darüber hinaus die Sanierungen der Hardtstraße und der Gartenstraße. Die Arbeiten der Hardtstraße sind weitgehend abgeschlossen. Die Asphaltdecke wurde kürzlich eingebaut. In der Gartenstraße laufen noch die Arbeiten für die Erneuerung der Wasserversorgung. Ein Teil der Hauptleitungen wurde bereits verlegt, die restlichen Hausanschlüsse sollen in den nächsten Tagen folgen, kündigte die Baufirma an. Die Arbeiten für die Kanalsanierung laufen parallel zu den Instandhaltungsmaßnahmen.

Neu verlegt werden auch die Energieleitungen wie die Stromversorgung, Breitbandverkabelung und dergleichen. Nach Angaben der Baufirma ist, auch wenn man geringfügig im Verzug ist, damit zu rechnen, dass die Gesamtmaßnahmen bis Mitte Oktober 2018 abgeschlossen werden können. Danach sollen die Bäume in den beiden Straßen gepflanzt werden. Nach der Auflistung des Planungsingenieurs wurden für die beiden Straßenzüge 6 500 Kubikmeter Erdarbeiten notwendig. Erneuert wurden neben der Kanalleitung auch die Versorgungsleitungen. Insgesamt wurden rund 2 100 Quadratmeter Pflasterbelag eingebracht und 2 100 Quadratmeter Asphalt. Die Kanal- und Wasserversorgungsleitungen belaufen sich auf jeweils 650 Meter.

Um Unvorhergesehenem vorzubeugen, hat man beschlossen, rund 900 Meter Leerrohre zu verlegen. Bürgermeister Constantin Braun zeigte sich von diesem Mammutprojekt, wie er es nannte, sehr angetan und lobte das Verständnis der Bürger. Ihnen kämen die Arbeiten aber letztlich zugute.

Die Aufwertung des Dorfbilds möchte dann die Gemeinde mit der Sanierung des alten Ortskerns entlang der Alten Rathausstraße und der Kirchstraße fortsetzen. Auch hierfür sind bereits Anträge im Rahmen des Landessanierungsprogramms gestellt. Bürgermeister Braun ist zuversichtlich, dass man ebenfalls in den Genuss des Programmes kommen wird. Noch dieses Jahr soll darüber entschieden werden.