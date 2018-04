Klinikum plant Parkhaus

Gernsbach



Schlägerei unter Kollegen Gernsbach (red) - Ein Streit zwischen zwei Kollegen hat sich am Dienstagmittag zu einer handfesten Schlägerei ausgeweitet. Einer der beiden versetzte seinem Kontrahenten einen so heftigen Faustschlag, dass dieser per Helikopter in eine Klinik gebracht werden musste (Symbolfoto: red). » Weitersagen (red) - Ein Streit zwischen zwei Kollegen hat sich am Dienstagmittag zu einer handfesten Schlägerei ausgeweitet. Einer der beiden versetzte seinem Kontrahenten einen so heftigen Faustschlag, dass dieser per Helikopter in eine Klinik gebracht werden musste (Symbolfoto: red). » - Mehr