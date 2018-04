Gute Auslastung der Tiefgarage

Sinzheim



Blutspenden in Wendelinushalle Sinzheim (red) - Der Blutspendedienst des Deutschen Rotes Kreuzes (DRK) bittet heute von 15 bis 19 Uhr in der Wendelinushalle in Leiberstung um Blutspenden. Mitmachen kann jeder Gesunde zwischen 18 und 73 Jahren. Spender sollte eine Stunde Zeit einplanen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Der Blutspendedienst des Deutschen Rotes Kreuzes (DRK) bittet heute von 15 bis 19 Uhr in der Wendelinushalle in Leiberstung um Blutspenden. Mitmachen kann jeder Gesunde zwischen 18 und 73 Jahren. Spender sollte eine Stunde Zeit einplanen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr