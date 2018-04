Neues Logistikzentrum für LDB

Eine 6500 Quadratmeter große Logistikhalle mit 10000 Palettenstellplätzen und einem 3000 Quadratmeter großen Blocklager entsteht für die LDB-Gruppe in Rastatt. Das Unternehmen mit Sitz in Bühl erweitert mit einem zweiten Standort sein Angebot an Lager- und Logistikdienstleistungen. Den Neubau realisiert das Bauunternehmen Goldbeck mit seiner Karlsruher Geschäftsstelle. Die Logistikimmobilie ergänzt ein dreigeschossiges Verwaltungsgebäude mit weiteren 900 Quadratmetern, dessen dritte Etage vermietet werden soll, sowie eine rund 350 Quadratmeter große Lkw-Wartungshalle. Ende 2018 soll die Immobilie fertiggestellt sein.

"Im Rastatter Gewerbegebiet Rotacker haben wir einen hervorragenden Standort gefunden, der direkt an die A5 angebunden ist", sagt Geschäftsführer Torsten Fellmoser. Ebenso werde damit der Zusammenschluss der LDB GmbH und der Karl Munz Spedition GmbH, heute LDB Transport GmbH, nunmehr abgeschlossen und mit dem Umzug von Ettlingen nach Rastatt in eigene Räumlichkeiten vollendet.

Seit fast 20 Jahren entwickele das Bühler Familienunternehmen maßgeschneiderte Logistiklösungen für namhafte Kunden aus dem badischen Raum. Das Geschäftsführer-Ehepaar Manuela und Torsten Fellmoser bewerkstelligt gemeinsam mit rund 100 Mitarbeitern und 40 Lkw den Warenumschlag auf derzeit 20000 Palettenstellplätzen und 10000 Quadratmetern zusätzlicher Lagerfläche. "Wir sind spezialisiert auf das Lagern von Gefahrgütern und Industriepaletten. Mit dem neuen Standort in Rastatt verdoppeln wir unsere Lagerfläche und bauen dadurch neue Kapazitäten auf. Langfristig werden wir auf diese Weise 40 neue Arbeitsplätze schaffen", so Fellmoser.

Der Entwurf stammt von Architekt Martin Braun von Seebacher-Braun Architekten in Achern. Gebaut wird als Kfw-Effizienzhaus 70: Fassade, Bodenplatte und Fenster sind speziell gedämmt, die Belüftungsanlage ist automatisiert und die LED-Beleuchtung soll für optimale Arbeitsbedingungen sorgen. Die automatisierte Regalanlage in Verbindung mit einer effizienten Lagersoftware erfülle die Bedingungen eines Innovationsdarlehens des Landes Baden-Württemberg, so die Mitteilung weiter.

Auf das Bauunternehmen Goldbeck war Fellmoser über die Spedition Baam aufmerksam geworden, deren Ettlinger Neubau der Generalübernehmer ebenfalls realisierte. "Wir freuen uns, ein weiteres Logistik-Projekt in der Region umsetzen zu können und haben mit der LDB einen weiteren Kunden gewonnen, der unserer Zielgruppe entspricht", so Goldbeck-Geschäftsstellenleiter Martin Schilling.