Fanfarenklänge aus dem Radio als Initialzündung Von Matthias Greß Iffezheim - Ohne Richard Stößer junior kein Fanfarenzug Iffezheim, könnte man die Geschichte des Fanfarenzugs in aller Kürze beschreiben. Dem umtriebigen Iffezheimer Unternehmer kam am Martinstag 1967 beim Lauschen auf Fanfarenklänge aus dem Radio die Idee, die Iffezheimer mit eben diesen Tönen zu überraschen. Ein Dutzend Mitmusikanten konnte Stößer mit seiner Idee begeistern, die sich daraufhin Instrumente zulegten. Abend um Abend erklangen die Fanfaren und wurden die Trommeln geschlagen. Nach acht Wochen zeichneten sich erste Erfolge ab. So beschlossen die Musiker, sich als "Bohnemichler" - benannt nach einem Gewann am Rhein - zum Fastnachtsumzug anzumelden. Der Artikel "Ei-Ei-Ei, was bläst und trommelt denn da?" in der Presse machte die Renndörfler neugierig und spornte die Musikanten an. Die Feuertaufe wurde ein voller Erfolg, so dass die Verwaltung die aufstrebende Formation beim Kauf der gebrauchten Landsknechtsuniformen des Ooser Carnevals Vereins unterstützte. Am 28. Mai 1968 fand unter der Leitung von "Graf" Eberhard Kuhn die Gründungsversammlung mit 53 Teilnehmern statt. Aus den "Bohnemichlern" wurde nun der Fanfarenzug Iffezheim. Bereits im Gründungsjahr veranstalte der Verein sein erstes Fanfarentreffen im Rahmen des ebenfalls erstmals stattfindenden Bauernrennens. Die Erfolge der Probenarbeit ließen auch auswärts aufhorchen, so dass dem Verein schon 1969 das Narrenfell der Breisgauer Narrenzunft für den hervorragenden Auftritt bei deren Rosenmontagsumzug verliehen wurde. 1975 schied Gründungsvorstand Richard Stößer aus dem Amt. Er blieb dem Vereinsleben als Präsident des Iffezheimer Carnevals Club erhalten. Mit seinem Ausscheiden begann die 36 Jahre währende Ära Helmut Hertwecks. Für seine Verdienste im Ehrenamt erhielt er die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg, der Gemeinde und den "Iffezheimer Reiter". Unter Hertwecks Führung bauten die Mitglieder den Fahrradkeller unter der Turnhalle der Haupt- und Realschule zum Proberaum und Vereinslokal um. Der Fanfarenkeller öffnet sich alljährlich zu den legendären Fastnachtsveranstaltungen. Zum zehnjährigen Jubiläum wurden neue Uniformen angeschafft. 1983 übernahm Arno Lott den Taktstock nach Wolfgang Rentschler, Heinz Eichner und Lothar Wolf. Dank Wolfs gefälliger Kompositionen kletterte der Fanfarenzug unter seiner Ägide unaufhaltsam die Erfolgsleiter hoch. Sein bekanntestes Arrangement ist das "Iffzer Lied", das bis heute jedes Mal die Festhalle zum Kochen bringt. 1987 nahm der Fanfarenzug erstmals am Umzug des Winterkarnevals der kanadischen Streitkräfte durch Klein-Kanada teil. Das 20-jährige Vereinsbestehen wurde als Sektionstreffen Süd der Fanfarenzüge zum Stelldichein von 18 Fanfarenzügen, das fünf Jahre später mit zwölf Vereinen wieder in Iffezheim stattfand. Fester Bestandteil der ICC-Sitzungen Der ganz, ganz große Auftritt blieb dem Fanfarenzug 1992 verwehrt. Sein Auftritt bei der Eröffnung der Deutschen Meisterschaften im Schautanz der Formationen wurde aus zeitlichen Gründen abgewürgt und hinterließ enttäuschte Musiker. Umso mehr freut es die Musikanten, dass sie seit der darauffolgenden Kampagne nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der ICC-Sitzungen wurden. Ein ums andere Mal reißt der Fanfarenzug als Einheizer die Zuhörer von den Stühlen. Mit Marc de Simone übernahm 1993 ein Vollblutmusiker das Dirigentenamt, der die Musiker forderte und den Klangkörper in neue Höhen führte. In sein neunjähriges Wirken fiel die Fernsehsitzung des ICC und der KNG Rastatt und die gelungene Geburtstagsüberraschung zum 60. Geburtstag des "Stimmungsmachers der Nation", Tony Marschall, bei der die Musiker auch in den Reihen der Ersten Deutschen Schlagerliga punkten konnten. 1997 rief der Verein das aus dem Dorfleben nicht mehr wegzudenkende "Sägewerksfest" ins Leben, das seit 2008 auf dem Gelände des ehemaligen Bahnhofs stattfindet und seither "Bahnhofsfest" heißt. Der musikalische Wendepunkt kam 1999 mit dem Austritt aus dem Verband Südwestdeutscher Fanfarenzüge, der die Kapelle vom engen musikalischen Korsett befreite und sie neue Wege zu Pop und Schlager gehen ließ. Marc de Simone setzte all sein Wirken daran, und 2001 war es endlich so weit: Das ganze Repertoire wurde auf CD gebrannt. 2002 stand ein erneuter Wechsel am Pult an. Mit dem Profi-Geiger Mirko Kolarcik wehte ein neuer Wind durch die Register, der den Verein weiter nach vorne trieb. Die Musiker ließen die Politprominenz aufhorchen, als sie im Folgejahr in Hoppegarten die Übergabe des Ehrenpreises zum "Preis der Deutschen Einheit" durch Umweltministerin Renate Künast und Regierungssprecher Peter Bönisch umrahmten. Helmut Hertweck 36 Jahre an der Spitze Nach Monaten des Exils in der Aula der Haupt- und Realschule und nach 3 778 Arbeitsstunden konnte der Verein 2005 sein altes, neues Domizil unter der umgebauten Turnhalle wieder beziehen. In dasselbe Jahr fällt der Auftritt beim Narrensprung in Boll, bei dem die Musiker mangels anderer Noten das Badner Lied während des gesamten Umzugs im Schwäbischen rauf und runter spielten. Nach 36 Jahren an der Spitze des Vereins gab Helmut Hertweck 2011 das Amt des Vorsitzenden in die jüngeren Hände seines langjährigen Vize Roland Schmalz. Ein weiteres Mal Abschied nehmen hieß es 2014, als Mirko Kolarcik den Taktstock aus der Hand legte. Um das musikalische Fortbestehen des Vereines muss es einem aber nicht bange werden, denn die Übergangslösung mit dem Eigengewächs Mario Eberle, viele Jahre Zugführer und rechte Hand von Kolarick, wurde zum Dauerbrenner. Kompetent und zielstrebig hält er das musikalische Erbe auf dem bekannt hohen Niveau. Mit ihm am Pult kann der Verein unbesorgt ins Jubiläumsjahr gehen. Den Auftakt bildet der Festakt am Sonntag, 29. April, um 11 Uhr in der Iffezheimer Festhalle, bei dem Mitglieder geehrt und die Vereinschronik vorgestellt werden. Beim Jubiläumswochenende am 12. und 13. Mai geht es am Samstag um 13 Uhr mit einem Seifenkistenrennen ab dem Rathaus los, um 20 Uhr steigt eine Party in der Freilufthalle. Der Festsonntag beginnt mit einem musikalischen Frühschoppen in der Freilufthalle, bevor um 14 Uhr von dort 14 Fanfarenzüge in einem Sternmarsch durch die Renngemeinde ziehen. www.fz-iffezheim.de

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gaggenau

Erfolgreiche Kampagne Gaggenau (mm) - Der Ottenauer Carneval Club blickte auf eine erfolgreiche Kampagne zurück. Verwaltungsvorstand Klaus Heck stand nach 25 Jahren nicht mehr für das Amt zur Verfügung, sein Nachfolger ist Markus Eipert. Verdiente Mitglieder wurden geehrt (Foto: Senger). » Weitersagen (mm) - Der Ottenauer Carneval Club blickte auf eine erfolgreiche Kampagne zurück. Verwaltungsvorstand Klaus Heck stand nach 25 Jahren nicht mehr für das Amt zur Verfügung, sein Nachfolger ist Markus Eipert. Verdiente Mitglieder wurden geehrt (Foto: Senger). » - Mehr Gaggenau

Adventsmarkt im Flößerdorf Gaggenau (red) - Hördener Vereine und Akteure laden am heutigen Samstag, 16. Dezember, zum traditionellen Adventsmarkt ein. Besucher dürfen im Innenhof des Hauses Kast, im Hof der Familie Marsch und im Ochsenhof die Vorweihnachtszeit genießen (Foto: av/vgk). » Weitersagen (red) - Hördener Vereine und Akteure laden am heutigen Samstag, 16. Dezember, zum traditionellen Adventsmarkt ein. Besucher dürfen im Innenhof des Hauses Kast, im Hof der Familie Marsch und im Ochsenhof die Vorweihnachtszeit genießen (Foto: av/vgk). » - Mehr