Schlagabtausch zur Wohnbaupolitik

Rastatt

Rastatt

Streit eskaliert: Blutige Lippe Rastatt (red) - Bei einem Streit unter Bewohnern einer Asylbewerberunterkunft in der Bahnhofstraße in Rastatt hat sich ein 24-Jähriger in der Nacht auf Mittwoch eine blutige Lippe zugezogen. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Die zunächst verbale Auseinandersetzung hatte letztlich in Schlägen gegipfelt (Symbolfoto: dpa).

Bühl

Bühl

Streit um Hausaufgaben: Polizeieinsatz Bühl (red) - Ein völlig aufgelöstes Kind hat sich am Montag per Notruf gemeldet. Bevor klar war, was passiert war, brach die Verbindung ab. Die Polizei rückte aus. Vor Ort wurde dann klar: Die Familie hatte sich über die Hausaufgaben gestritten (Symbolfoto: photolia).

Mannheim

Mannheim

Mit Müsli-Schale niedergeschlagen Mannheim (dpa) - Eine 53 Jahre alte Frau hat in Mannheim ihren Mann mit einer Müsli-Schale bewusstlos geschlagen. Die Polizei wurde laut einer Mitteilung von der 14-jährigen Tochter des Paares alarmiert. Der Mann erlitt mehrere Platzwunden (Symbolfoto: dpa).