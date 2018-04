Statt Kies rollt Mais aufs Schiff

Im September 2014 hatte der Iffezheimer Bauausschuss "grünes Licht" für den Bau einer neuen Erfassungsstelle gegeben. Es war geplant, diese im Juli zwei Wochen lang für die Getreideernte zu nutzen und im September/Oktober sechs Wochen für die Maisernte. Nachdem sich allerdings die Bearbeitung des hierfür erforderlichen wasserrechtlichen Antrags bei den betreffenden Behörden ziemlich in die Länge zog, kam Franz Utz, Geschäftsbereichsleiter für die Getreidevermarktung, auf die Idee, beim Kieswerk Kern anzufragen, ob man deren Infrastruktur vorübergehend nutzen könne. Er stieß mit seinem Anliegen auf offene Ohren und im Oktober 2016 wurde die Kies-Verladeanlage erstmals für den Umschlag von Feuchtmais eingesetzt, wie Utz berichtet. Was eigentlich als Provisorium gedacht war, bewährte sich rasch, so dass sich die ZG Raiffeisen die Investitionskosten für eine eigene Verladestelle am Rhein sparen konnte.

"Das ist logistisch eine hervorragende Leistung, denn unsere Landwirte bekommen dadurch einen Preis, der nicht so stark mit Logistikkosten belastet ist." In der Vergangenheit mussten die Landwirte aus Mittelbaden ihren Mais nach Kehl oder Karlsruhe transportieren lassen, was von der Logistik her aufwendig gewesen sei, führt Franz Utz weiter aus. Durch die Möglichkeit der direkten Verladung am Rhein werden seiner Einschätzung nach pro Saison zwischen 200 und 250 Lastwagenfahrten eingespart. Rund 20 Maiserzeuger nutzen das nahe Angebot in Iffezheim, darunter auch einige aus dem benachbarten Elsass. Neben den kurzen Anfahrtswegen gibt es einen weiteren positiven Aspekt: Da eine Anlieferung nur nach vorheriger Anmeldung möglich ist, gibt es keine Wartezeiten. Weitere ZG-Verladestellen in der Region gibt es in Malsch (für Raps, Weizen, Braugerste, Roggen, Hafer) und in Rheinau-Freistett (für Getreide).

Die Genossenschaft nutzt beim Umschlagen des Feuchtmaises die komplette Infrastruktur des Kieswerks, von der Wiegevorrichtung über die Gosse und das Lieferband bis hin zu zwei Silos, die speziell gereinigt und für die Maiserfassung freigegeben sind. Wenn der Feuchtmais, der direkt aus dem Mähdrescher kommt, angeliefert wird, weist er eine Feuchtigkeit zwischen 25 und 30 Prozent auf. Da es in Iffezheim keine Trocknungsanlage gibt, wird der Mais schnell weitertransportiert. Was nicht direkt an Endkunden verschifft wird, gelangt in Lastwagen zur nächstgelegenen aufnahmefähigen Trocknungsanlage der ZG Raiffeisen. Dort werde der Mais heruntergetrocknet auf einen Feuchtigkeitsgehalt von 15 Prozent, um lagerfähig zu sein, erklärt Utz.