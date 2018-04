CDU-Stadtverband: 85,7 Prozent für Brigitta Lenhard

Ganz geräuschlos ging der Wechsel dennoch nicht vonstatten. Der scheidende Vorsitzende Patrik Hauns, der in seinen drei Jahren im Amt bei manchem Thema anderer Auffassung war und ist als die CDU-Fraktion, legte in seinem Rechenschaftsbericht nochmals Differenzen offen. Denn den Vorstand des Stadtverbands, der zu den vier Ortsvereinen eine administrativ übergeordnete Rolle einnimmt, sieht er nicht als reinen "Wahlplakatklebeverein". Sein Ansatz: Sich auch inhaltlich mit Sachthemen beschäftigen.

Die, die er nannte, waren fast durchweg umstritten oder bezogen sich auf für ihn verpasste Chancen. Der Vorstandsvorschlag, angesichts von Leerständen ein kommunales Wohnraumakquirierungsprogramm zur dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlose zu starten - nicht aufgegriffen. Der Parkanlage an der Beethovenstraße einen Namen zu geben - abgelehnt. Die von der Stadt zur Diskussion gestellte Abschaffung der unechten Teilortswahl - vielleicht wäre es besser gewesen, das emotional besetzte Thema mit einem "angemessen langen" Vorlauf aufs Tapet zu bringen, so Hauns. Er kritisierte die hohen Gebühren, die die Stadt für Fahrradabstellplätze am Bahnhof verlangt sowie die von der CDU-Fraktion mitgetragene Erhöhung der Grundsteuer ("da darf man sich dann auch nicht wundern, wenn die Mieten steigen"). Beim aktuellen Disput um die Wohnbaupolitik dürfe es nicht darum gehen, Einfamilienhäuser gegen Geschosswohnungsbau auszuspielen - "wir brauchen beides". In Sachen Ansiedlung des Edeka-Zentrallagers im Rotacker prognostizierte er, dass die Jobs dort in einigen Jahren nur noch von Robotern gemacht würden. Und eine Kombibadentscheidung mit ungewisser Kostenentwicklung ("landen wir bald bei 50 bis 60 Millionen Euro?") könne er nicht mittragen. Das müsse von den Bürgern entschieden werden. "Es gehört zu einer Partei dazu, auch mal kontrovers zu diskutieren", betonte Hauns, mahnte aber auch bessere Abstimmungen im Vorfeld von Entscheidungen an. So erfahre er als sachkundiger Bürger in einem Ausschuss oft erst durch die Wortbeiträge der Räte im Gremium, welche Position die CDU vertritt.

Als eine der Hauptaufgaben der nächsten Jahre bezeichnete er es, verstärkt auf die Menschen zuzugehen, die zuletzt bei Land- und Bundestagswahl die "rechtsextremistische AfD" gewählt hatten, während die CDU "schmerzliche Verluste" verzeichnete, gerade auch unter Russlanddeutschen. Die Deutungshoheit der Themen dürfe man hier nicht aus Russland gesteuerten Kräften oder den Rechtsextremen überlassen. Angesichts einer veränderten politischen Landschaft stehe im kommenden Jahr eine "sehr schwierige Kommunalwahl" an.

Dafür die Kräfte zu bündeln, sieht sich nun Brigitta Lenhard durch ihre Vernetzung in der Partei gut geeignet, wie sie in ihrer kurzen Vorstellungsrede sagte, in der sie auf programmatische Grundsätze und eine Antwort auf Hauns' Vortrag verzichtete. Die Versammlung sah ebenfalls keinen Anlass zur öffentlichen Aussprache über den Bericht und applaudierte Lenhard etwas lauter als ihrem Vorgänger, der 2015 bei seiner Wahl 63,2 Prozent der Stimmen erhalten hatte. Den neuen CDU-Stadtverbandsvorstand komplettieren neben Lenhard, die auch die Funktion der Mitgliederbeauftragten übernimmt: die stellvertretenden Vorsitzenden Ankica Benz (35 Ja-Stimmen), Mathias Dorsner (36) und Martin Dauenhauer (29), Schatzmeister Armin Fritz, Schriftführerin Corinna Abrudan sowie die Beisitzer Wolfgang Drechsler, Dirk Jung, Helga Schmitt-Brunner, Jürgen Wahl, Bertold Föry, Christopher Hell, Annette Karle, Prof. Helmut Keller und Gerhard Schauppel. Rechnungsprüfer sind Stefan Felsner und Franz-Josef Klagmann.