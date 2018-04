Zeitgemäßes Finanzierungsinstrument

Interview

BT: Herr Oesten, die Bürger-Energiegenossenschaft Durmersheim wurde im Mai 2010 auf Initiative der Gemeindeverwaltung hin gegründet. Was sind ihre Ziele?

Hartmut Oesten: Das Ziel unserer Bürger-Energiegenossenschaft Durmersheim ist es, einen Beitrag zu erneuerbaren Energien und gleichzeitiger CO2-Einsparung gegenüber der konventionellen Energieerzeugung zu leisten. Neben den gesteckten Umweltzielen soll diese Form der Gesellschaft jedermann die Möglichkeit bieten, an der Energiewende zu partizipieren, ohne große Geldbeträge investieren zu müssen.

BT: Wie hat sich die Genossenschaft seit ihrer Gründung vor acht Jahren entwickelt?

Oesten: Inzwischen haben wir 98 Gesellschafter, die mit einem Mindestgeschäftsanteil von 100 Euro beteiligt sind. Die BEG Durmersheim betreibt inzwischen zwölf Anlagen mit Gesamtnennleistungen von 988,86 Kilowattpeak. Sie befinden sich etwa auf dem Feuerwehrgerätehaus Durmersheim, beim Autohaus Müller in Au am Rhein, bei Rathaus und Feuerwehr, Würmersheim, bei der Firma OHF in Au am Rhein, bei der "Tafel" in Rastatt, in der Woogseestraße in Rastatt, aber auch weiter weg, etwa beim TV Knielingen in Karlsruhe.

BT: Warum eine Genossenschaft?

Oesten: Diese Organisationsform hat gegenüber Einzelfirmen und klassischen Kapitalgesellschaften den Vorteil, dass bereits mit geringen Einlagen am Geschäftserfolg partizipiert werden kann. Ebenso können recht einfach zusätzliche Mitglieder aufgenommen werden, beziehungsweise ein Mitglied kann seine Anteile bei Bedarf auch kündigen und die Genossenschaft wieder verlassen. Die Genossenschaft kann viel einfacher auf Änderungen am Markt reagieren und dann ihr Geschäftsmodell darauf anpassen.

BT: Ist das genossenschaftliche Organisationsmodell noch zeitgemäß?

Oesten: Auf alle Fälle. Gerade für die Energiewende stellt die Genossenschaft eines der flexibelsten Finanzierungsinstrumente dar. Und auch der genossenschaftliche Gedanke, dass viele gemeinsam stark sind und so deutlich mehr bewegen können als einer alleine, ist genau das, was die Energiewende ausmacht.

BT: Gibt es Pläne, die Aktivitäten der Bürger-Energiegenossenschaft auszuweiten?

Oesten: Eindeutig ja. Da der Vorstand, in der BEG ehrenamtlich tätig ist, planen wir, im Rahmen unserer zeitlichen und finanziellen Möglichkeiten, die BEG Durmersheim kontinuierlich mit ein bis zwei Projekten pro Jahr wachsen zu lassen. Unser erklärtes Ziel ist, neben dem ökologischen Beitrag für unsere aller Zukunft auch unseren Mitgliedern eine jährliche Rendite von drei bis vier Prozent zukommen zu lassen.