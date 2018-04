Militärgericht tagt wieder im Schloss Von Sebastian Linkenheil Rastatt - Wieder einmal war die Rastatter Barockresidenz Ort von Dreharbeiten. Und diesmal ging es sogar um einen Teil der jüngeren Geschichte des Schlosses selbst: Szenen der Rastatter Kriegsverbrecherprozesse hat ein Team der Hamburger Produktionsfirma Moving Story Productions gestern und am Donnerstag nachgestellt. Gefilmt wurde für eine Fernsehdokumentation über den Montanunternehmer und verurteilten NS-Verbrecher Hermann Röchling - und über sein Unternehmen, die Völklinger Hütte. Laufen soll die Doku mit Spielszenen auf Arte, im SWR-Fernsehen und im Ersten. "Die Nürnberger Prozesse sind vielen ein Begriff, aber von den Rastatter Prozessen hat kaum jemand je gehört": Die auf historische Stoffe spezialisierte Regisseurin Nina Koshofer nimmt sich da nicht aus. Und auch Schauspieler Klaus Schindler, der die zwiespältige Hauptfigur in den zahlreichen Spielszenen der Doku verkörpert, hat sich im Vorfeld der Dreharbeiten zum ersten Mal mit der Person Hermann Röchling beschäftigt. Das französische Militärgericht verurteilte den Unternehmer aus dem Saarland wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit 1949 im Rastatter Schloss zu zehn Jahren Haft. Klaus Schindler und sein Kollege André Borning, der Röchlings Verteidiger Otto Kranzbühler spielt, sind sich mit der Regisseurin einig, dass Dreharbeiten am historischen Ort etwas Besonderes sind. Zusammen mit authentischen Kostümen und Ausstattung helfe das den Schauspielern, sich in die Rolle einzuleben. Bereits am Donnerstag drehte die Crew im Ahnensaal, wo vor 70 Jahren das "Tribunal Général" über mutmaßliche Kriegsverbrecher zu Gericht saß und etliche zum Tode verurteilte. Hermann Röchling, dem Ausbeutung der im Krieg besetzten Gebiete und Einfluss auf die Verschleppung von Personen zur Zwangsarbeit vorgeworfen wurde, kam schon 1951 vorzeitig wieder frei und starb 1955 in Mannheim. Für die Szenen im Ahnensaal hat die Produktionsfirma eigens Möbel nachbauen lassen, wie sie auf historischen Fotos der Rastatter Prozesse zu sehen sind. Das Richterpult, die Anklagebank, der Zeugenstand: Alles sieht ganz so aus wie auf den alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Sogar die Tischleuchten der Richter und das Mikrofon für die Zeugen sind authentisch. Der Dreh gestern Vormittag war dann etwas weniger aufwendig, und auch die Presse durfte zusehen. In Vestibül und Treppenhaus filmte Kameramann Michael Kern eine Szene unmittelbar vor dem Verhandlungstermin im Obergeschoss: Hermann Röchling bespricht mit seinem Anwalt die Verteidigungsstrategie. Die Prunkräume des Schlosses waren während der Dreharbeiten für Besucher geschlossen. Die Filmarbeiten fanden unter Aufsicht einer Restauratorin der Staatlichen Schlösser und Gärten statt. Im September oder Oktober soll die Dokumentation fertig sein. Sie wird in einer 90-minütigen Langversion für Arte und das SWR-Fernsehen und in einer Fassung von 45 Minuten für das Erste geschnitten. Ausstrahlungstermine sind noch nicht bekannt.

