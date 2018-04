Hardtsporthalle wird zum Problemfall Von Helmut Heck Durmersheim - Im Entwurf des Durmersheimer Haushaltsplans war die Hardtsporthalle unauffällig. Bei der Beratung in der jüngsten Ratssitzung änderte sich dies schlagartig. Probleme mit Legionellen und mit der Heizung wurden zum großen Thema. Bürgermeister Andreas Augustin berichtete, dass man wegen der Bakterien in Wasserleitungen Maßnahmen ergriffen habe, der Befall aber trotzdem nicht zurückgegangen sei. Es sei aber nicht so gravierend, dass die Halle gesperrt werden müsse. Außerdem bereite die Heizung Kopfzerbrechen. Im Winter sei es bei niedrigen Außentemperaturen in der Halle "zu kalt". Den Anstoß zur Erörterung in der Haushaltsdebatte hatte die FWG-Fraktion mit einem Fragenkatalog zum Etat gegeben. Sie hatte ihn schriftlich an die Verwaltung gerichtet, um vor der Beratung Sachverhalte zu erfahren. In der Sitzung erklärte Augustin zum Thema Legionellen, dass seit Jahren ungenutzte Leitungen und Installationen womöglich ausgebaut und die verbleibenden im Betrieb mit 60 Grad heißem Wasser beschickt werden müssten. Dies würde Duschpaneele mit einem Brühschutz erforderlich machen. Inzwischen sei eine Bestandserhebung durchgeführt worden, Sanierungsvorschläge sollen folgen. Für Maßnahmen bezüglich der Legionellen schlug er vor, 75 000 Euro in den Haushalt einzustellen. Die FWG-Fraktion hatte sich unter ihrem Vorsitzenden Frank Möhrle eingehend mit der Materie befasst. Zur Legionellen-Bekämpfung riet sie zur Spülung mit 100 Grad heißem Wasser mittels spezieller Hochdruckgeräte. In puncto Heizung schlug sie die gründliche Säuberung der Wärmetauscher vor, deren Vor- und Rücklauf der Verwaltungschef als Temperaturbremse in Verdacht hat. Bei der Überprüfung der Heizungsanlage seien 18 Fehler aufgespürt worden. Augustin sprach sich für einen Haushaltsansatz von 50 000 Euro aus. In der schriftlichen Antwort an die FWG beschrieb die Verwaltung ein auf komplexe Weise voneinander abhängiges Lüfter-System, über dessen Programmierung keine Unterlagen existierten. Es gebe keinerlei Dokumentationen. Auch könnten die Hausmeister nicht mit Kenntnissen über Details des Hallengebäudes dienen. Aufgrund fehlender Informationen hätten Fachfirmen "keine Chance" Störungen zu beheben, hieß es in der Stellungnahme der Verwaltung. Zudem sei die alte Lüftungstechnik nicht mehr zulässig. BuG-Sprecher Rolf Enderle bezog sich auf den umfangreichen Fragekatalog der FWG-Fraktion, um aus den Stellungnahmen der Verwaltung den Schluss zu ziehen, dass es vermutlich höhere Kosten gibt als angenommen. Enderle war überzeugt, dass der von seiner Fraktion vor Jahren empfohlene Abriss der Halle und ein Neubau die beste Lösung gewesen wäre. Werner Hermann (SPD) widersprach. Ein Abbruch wäre keine Alternative, denn für einen Neubau bräuchte man acht Millionen Euro, "die wir nicht haben". In den Haushaltsentwurf wurden wie von Augustin vorgeschlagen mit einstimmigem Votum 75 000 Euro für die Problembeseitigung eingestellt. Die BuG enthielt sich. In der Diskussion war durch eine Nebenbemerkung zu erfahren, dass eine Woche zuvor die Vorsitzende des TuS, Anna Zimmermann-Aubeck, wegen der Hardtsporthalle zu einer nichtöffentlichen Sitzung eingeladen war. Auf BT-Anfrage gab sie zu verstehen, dass ihr Verein eine grundlegende Sanierung für geboten hält. Der 1600 Mitglieder starke TuS ist Hauptnutzer der Hardtsporthalle. Bei ihrem Besuch im Gemeinderat habe sie hervorgehoben, dass es sich bei der Hardtsporthalle auch um eine Schulsporthalle handele, erklärte Zimmermann-Aubeck. Sie habe auf das Schulbauförderprogramm des Landes hingewiesen, das nach ihrem Verständnis auch für jene Räumlichkeiten gelten müsste, in denen Sportunterricht gehalten wird. Ferner habe sie auf ein Förderprogramm des Landes für Sporthallen verwiesen. Der TuS wünsche sich einen Runden Tisch mit allen Beteiligten und die Bestellung eines Sportbeauftragten der Gemeinde. Etliche Verbesserungen ließen sich einfach und schnell erzielen, durch frische Anstriche zum Beispiel. In der Hardtsporthalle habe sich über lange Zeit ein "Sanierungsstau" aufgebaut, dessen "Bugwelle" immer größer werde, sah Zimmermann-Aubeck höchste Eile geboten. Sonst könnte daraus "ein Tsunami" werden. In der Etatberatung sah Augustin den Grund für den schlechten Zustand der 1971 eingeweihten Sporthalle darin, dass "40 Jahre nichts getan" worden sei.

