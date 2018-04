Jugend soll Wünsche ans Dorfleben äußern

Au am Rhein - Zweimal schon durften Leute im Rentenalter in Bürgerwerkstätten ihre Wünsche ans Dorfleben ausmalen. Nun kommt die Jugend dran. Ende nächster Woche startet eine Umfrage unter Zwölf- bis 21-Jährigen. Man will von ihnen erfahren, wie sie ihre Freizeit verbringen, wie zufrieden sie mit den örtlichen Gegebenheiten sind, was sie vermissen. Mit dem Start der Erhebung weitet sich das Projekt "Quartier 2020" auf die Generation der Heranwachsenden aus. Wie schon bei den Senioren sollen die Ergebnisse später öffentlich vorgestellt, die Bedürfnisse in Werkstätten konkretisiert werden.

Geschehen soll dies alles auf Wegen und in Formaten, die der Altersgruppe entsprechen. Für die Präsentation der Umfrageresultate zum Beispiel schwebt Bürgermeisterin Veronika Laukart ein "Event" mit einem Programm vor, das für Jugendliche attraktiv ist. Die Veranstaltung soll im Herbst stattfinden, wie am Donnerstag bei einem Pressegespräch zu erfahren war. Neben Laukart nahm daran Professor Konrad Zerr von der Hochschule Pforzheim teil, der wie schon bei der Generation 65 plus mit einer Studentengruppe die Umfrage konzipiert hat und die Ergebnisanalyse erstellen wird. Außerdem waren Waldemar Epple und Konrad Roth zugegen, die das Projekt zusammen mit Bürgermeisterin und Gemeinderat in Gang gebracht haben.

Als Kontaktperson zur Jugend hat Ratsmitglied Michael Kern eine wichtige Schaltstelle übernommen. Es gehe darum, die Jugendlichen in der Kommune mitwirken zu lassen. Man wolle sie in ihren Wünschen bestärken, aber bei der Umsetzung auch fordern, steckte Kern Hoffnungen und Erwartungen ab. Die Umfrage wird bevorzugt über Whatsapp laufen. Sie soll auch über einen Link auf der Homepage der Gemeinde Au am Rhein abrufbar sein. Freizeitaktivitäten sollen erkundet werden, man will etwas über den Bewegungsradius erfahren, welche auswärtigen Angebote genutzt werden, wie man dorthin gelangt.

Die Teilnahme erfolge anonym, der Datenschutz sei gewährleistet, versicherte Zerr. Nach dem Namen werde man nicht gefragt. Diesen muss man aber angeben, wenn man nach dem Ausfüllen die Einladung zu einem strikt getrennt erfassten Gewinnspiel annimmt. Es winken Gutscheine für Amazon. Die Verlosung habe man sich als Anreiz zur Teilnahme an der Umfrage einfallen lassen, man hoffe auf großen Rücklauf, warb Kern um Interessen. Nach Auskunft von Bürgermeisterin Laukart hat Au am Rhein derzeit 351 Einwohner in der Altersspanne von zwölf bis 21 Jahren.

Parallel zur Umfrage wollen die Studenten den persönlichen Kontakt mit den Zielpersonen suchen, um auch in Gesprächen herauszufinden, "wie die Jugend hier tickt". Geschehen soll dies vor allem dort, wo die meisten Auer dieses Alters zur Schule gehen, dem Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium, der Real- und der Hardtschule in Durmersheim. Wie Epple anfügte, stehe man bereits in Verbindung, die SMVs und Schulsozialarbeiter seien eingebunden. In Au selbst will man sich am Skaterplatz umsehen, der als Treffpunkt gilt. Im Übrigen gilt auch der Jugendsozialarbeiter, den man mit Elchesheim-Illingen teilt, als Kontaktmann.

Die Eltern der Altersgruppe werden ebenfalls involviert, sie werden von der Gemeinde mit einem Brief informiert. Für die Beteiligung an der Fragebogenaktion will man zwei Wochen Zeit geben, je nach Resonanz eine Verlängerung nachschieben.

Eine große Sehnsucht der Dorfjugend kennt Laukart schon. Es sei schon oft der Wunsch nach einem Jugendraum geäußert worden. Darüber hinaus gebe es bestimmt Dinge, die sich kurzfristig bewerkstelligen ließen, war die Bürgermeisterin überzeugt. Eine Rolle werde aber auch spielen, welche Ressourcen gebraucht werden, was die Gemeinde leisten könne. Epple hofft, mit der Befragung über soziale Netzwerke eine "starke Durchdringung" zu erreichen. Man setzte auf eine hohe Beteiligung.

Auf Senioren und Jugend folgt gemäß dem Konzept für "Quartier 2020" als dritte Sparte die Gruppe "Familie und Kinder". Für sie soll noch vor den Sommerferien der Start erfolgen.