Pagodenburg: Stadt traut sich kein Ja-Wort

Michael Butz ist sauer. Vor fast genau einem Jahr hat der Rastatter mit seiner Lebensgefährtin den 19. Mai 2018 für eine Trauung in der Pagodenburg gebucht. Anfang des Jahres wurden alle Formalitäten veranlasst; das Paar nahm darüber hinaus zur Kenntnis, dass bei einer Trauung im Schlösschen der Sektempfang vom Wirt des benachbarten Cafés zu organisieren ist. Als Butz im März im BT las, dass der Vandalismus im Park eskaliert und der Rastatter Kunstverein seine in der Pagodenburg geplante Kunstausstellung absagte, ahnte er bereits, dass das auch für die Trauung Konsequenzen haben könnte. Sein Schreiben an die Stadtverwaltung wurde mit dem Hinweis quittiert, dass der Sachverhalt derzeit intern geprüft werde und die Verwaltung Rückmeldung geben werde. Als Butz bis Anfang April nichts mehr aus dem Rathaus hörte, wandte er sich an Michael Hauns, den Betreiber des Cafés Pagodenburg, um den Sektempfang abzustimmen. Von dem Gastronomen musste der Bräutigam dann erfahren, dass Trauungen im Gartenschlösschen bis auf weiteres ausgesetzt seien. "Es grenzt schon fast an Schikanierung, dass man als Kunde nicht von der zuständigen Behörde, sondern von einem Wirt über den aktuellen Sachverhalt informiert wird", kritisiert Butz den Informationsfluss, den er als "bodenlose Unverschämtheit" empfindet.

Als Butz die Verwaltung mit dem Informationsstand konfrontierte, bekam er eine "allgemein formulierte" Antwort, in der sich die Verwaltung auf den Vandalismus bezog und eingestand, dass man noch Zeit benötige, um örtliche Alternativen zu prüfen.

Ende vergangener Woche war die Geduld des Paares zu Ende: Nachdem sie immer noch keine Nachricht bekommen hatten, sagten sie den Termin ab. Woanders hatten die beiden mehr Glück: Am 19. Mai werden sie sich nun in Baden-Baden das Ja-Wort geben.

Der Leiter des Bürgerbüros, Werner Himmel, hat sich mittlerweile bei dem Paar entschuldigt. Die Kritik sei berechtigt und "zugleich Ansporn für meine Mitarbeiter und mich, künftig einen besseren, vor allem zeitnahen Informationsfluss und einen persönlicheren Kommunikationsstil zu pflegen", schreibt Himmel.

Unterdessen ist offen, wie es in der Pagodenburg weiter geht. Nach Angaben der städtischen Pressestelle wurden dort insgesamt 13 geplante Trauungen an den angebotenen Terminen 19. Mai, 23. Juni und 24. August abgesagt. Nachdem die Betroffenen über die Umstände informiert worden seien, entschieden sich nach den bislang vorliegenden Rückmeldungen zwei Paare für eine Trauung im Staffelschnatzersaal der Badner Halle, drei Paare wandten sich ab und wählten ein anderes Standesamt. Geworben wird im Rathaus für das neue Trauzimmer im Rossi-Haus, das Mitte Juli in Betrieb genommen wird.

Für 2019 nimmt die Verwaltung vorerst keine Buchungen für die Pagodenburg entgegen. Aus den Schreiben des Standesamts an die Betroffenen geht hervor, dass die Schäden an dem Gartenschlösschen erst dann beseitigt werden, wenn geeignete Schutzvorrichtungen installiert werden, die mit dem Denkmalschutz abgestimmt werden müssen. Wie berichtet, steht auch eine Kameraüberwachung zur Diskussion.