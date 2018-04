Guter Mix aus Klassikern und neuen Attraktionen

(lsw) - Die traditionelle Verbraucherausstellung Maimarkt hat am Samstag in Mannheim begonnen. Bis zum 8. Mai präsentieren rund 1.400 Unternehmer in 47 Hallen und auf einem Freigelände mehr als 20.000 Produkte und Dienstleistungen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr



Eins der schönsten Naturbäder Baden-Baden (co) - Das Strandbad in Sandweier ist eines der schönsten Naturbäder Deutschlands. Am 1. Mai startet in diesem Jahr die Saison - Pächterin Angelika Büchel steckt in den Vorbereitungen für diese Zeit. Sie macht diesen Job seit 14 Jahren (Foto: Hecker-Stock).