Fanfarenzug feiert seinen 50. Geburtstag Iffezheim (sch) - Zum Festbankett anlässlich seines 50-jährigen Bestehens hatte der Fanfarenzug Iffezheim am Sonntagmorgen in die Festhalle eingeladen. Gleich zwölf verdiente Mitglieder wurden dabei zu neuen Ehrenmitgliedern des derzeit rund 320 Mitglieder zählenden Vereins ernannt. Nach einem Glas Sekt zur Begrüßung hielt der Vorsitzende Roland Schmalz seinen Rückblick auf wesentliche Meilensteine in der Vereinsgeschichte. Beginnend im Jahr 1968, als Fanfarenklänge aus Radio die damaligen Gründungsmitglieder so sehr begeisterten, dass man umgehend zwei historische Fanfaren kaufte und auch die erste Musikprobe absolvierte. Die Begeisterung für die Fanfarenmusik war so groß, wusste Vorsitzender Schmalz zu berichten, dass man am darauffolgenden Fastnachtsumzug, noch unter der Bezeichnung "Bohnemichler", teilnahm und letztlich am 25. Mai 1968 die offizielle Gründung des Fanfarenzugs im Gasthaus "Zum Sternen" stattfand. Einen weiteren Meilenstein gab es 1978, als beim zehnjährigen Vereinsgeburtstag gleich sieben auswärtige Fanfarenzüge einen Sternmarsch absolvierten. Streiflichter waren auch 1993 der erste Auftritt beim Iffezheimer Carnevalclub oder das 1997 ins Leben gerufene erste Sägewerkfest. Unter dem Jubiläumsmotto "Man sieht sich beim Fanfarenzug Iffezheim" wolle man sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern weiter daran arbeiten: "an einem lebhaften, modernen, attraktiven Verein". Bürgermeister und Festpräsident Christian Schmid lobte in seiner Laudatio "die hervorragende Nachwuchsarbeit" im Verein, wobei es für ihn immer wieder eine Freude bereite, "schon die Kleinsten aktiv beim Fanfarenzug zu erleben". Mitgebracht hatte der Rathauschef einen überdimensionalen Scheck, womit man den Festverein finanziell unterstützen möchte. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch die Parforcehornbläser Iffezheim. Hatten die Fanfaren bislang nur neun Ehrenmitglieder (Schmalz: "Das ist bei uns eine seltene Auszeichnung") so wurde am Sonntagmorgen auf einen Schlag gleich zwölf Personen die Auszeichnung zuteil. In charmanter Begleitung der beiden Festdamen Katja und Sonja ernannte der Vorsitzende Erich Bleich, Alfred Brenner, Manfred Groll, Kurt Henkel, Kurt Hilser, Wilfried Jung, Norbert Lauinger, Leo Merkel, Wolfgang Österle, Ewald Schneider, Hans Schneider und Kurt Zoller zu neuen Ehrenmitgliedern. Nicht nehmen ließ es sich im Anschluss der langjährige frühere Dirigent Mirko Kolarcik, neben seinen Grußworten, mit der Violine und "My Way" dem Jubelverein zu gratulieren. Im Auftrag des Seniorenstammtisches überbrachte Bürgermeister a.D. Otto Himpel neben Grußworten auch eine Erinnerungsschleife für die Vereinsstandarte. Als Vertreter der Vereine hatte Peter Banzhaf launige Grußworte parat. Mit stehendem Applaus dankte man dabei nochmals dem langjährigen Vorsitzenden Heinz Hertweck für dessen besondere Verdienste. Und in Anspielung auf den Scheck aus dem Rathaus überreichte er augenzwinkernd unter dem Motto "Nur Bares ist Wahres" die finanzielle Zuwendung der Vereine in einem Geldkuvert.

