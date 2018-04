Standing Ovations nach 20 Jahren Comedy

Bietigheim - Exakt 20 Jahre und zehn Tage nach der Eröffnungsfeier im Clubhaus des Turn- und Sportvereins Bietigheim hat die Kunterbunt-Bühne am Samstagabend im alten Tabakschuppen ihren letzten Abend gefeiert. Die vier Kabarettisten HG Butzko, La Signora Carmela de Feo und das Duo Fabian Schläper und Iris Kuhn strapazierten dabei nicht nur die Lachmuskeln, sondern sorgten auch für den einen oder anderen Moment zum Nachdenken.

In der Pause blieb für die Veranstalterin Birgit Lambart kaum Zeit zum Luftholen. Zu viele langjährige Gäste umarmten und herzten die Gründerin der Kunterbunt-Bühne, um ihr für 20 lustige und abwechslungsreiche Jahre zu danken. Hennes Bender, Rolf Miller, Michael Stockinger und Stephan Bauer - all die mittlerweile deutschlandweit bekannten Comedians waren teils schon weit vor ihrem großen Durchbruch in Bietigheim zu Gast.

Kein Wunder also, dass Lambart schon bei ihrer Begrüßungsrede beim Gedanken an die vergangenen 20 Jahre sentimental wurde. "Ich wurde vielleicht von einigen belächelt, aber ich habe immer daran geglaubt, dass auch in einem kleinen Dorf so etwas möglich ist", erinnerte sie sich an die Anfangszeit kurz vor der Jahrtausendwende. Einen herzlichen Dank richtete sie dabei an die etlichen Helfer, Sponsoren, ihrem Techniker und allen voran ihrer Familie, speziell an ihre Schwester Marion, mit der sie die Kunterbunt-Bühne damals gemeinsam aus der Taufe hob.

Besonders erfreulich für Lambart ist die Tatsache, dass sie das Talent von einigen Komikern und Kabarettisten schon erkannte, als an Fernsehauftritte und deutschlandweite Bekanntheit noch gar nicht zu denken war. "Das macht einen dann schon stolz, wenn man sie irgendwann im Fernsehen sieht und sie vorher hier hatte", erklärte sie. Einen besonderen Höhepunkt kann sie aus den zwei Jahrzehnten allerdings nicht herauskristallisieren. Für die Gründerin seien "alle Künstler auf ihre Weise etwas Besonderes".

So auch die Vier, die beim "Kunterbunt Special" für ein letztes Mal Kabarett, Comedy und Musik machten. La Signora Carmela de Feo zum Beispiel erinnerte sich an einen ihrer ersten Auftritte im kleinen "Bietje". "Ich war schon 2005 hier", erzählte sie mit überspitzter, weinerlicher Stimme. "Wer kannte da schon Bietigheim?", fragte sie sarkastisch ins Publikum. Sowohl ihre ironische Selbstdarstellung als auch ihre musikalischen Qualitäten am Akkordeon begeisterten die Gäste.

Ihre Anspielungen zum Thema Liebe als auch auf ihr Äußeres sorgten für Lachanfälle und Freudentränen. Die Liebe sei doch wie eine Einbauküche, "irgendwann schenkste dir das", witzelte sie. Gerade für Frauen sei der Alltag um einiges stressiger als für Männer, das fange schon beim morgendlichen Blick in den Spiegel an: "Wie soll ich das denn schminken, bis das aussieht wie ich?" Auch die heutige Jugend bekam von de Feo ihr Fett ab. Pokémon Go sei nichts anderes als "Völkerball auf Japanisch". In ihrer Jugend hätte man noch Spaß gehabt mit den einfachen Dingen wie Klatschspielen oder Kinderliedern.

Das Duo Schläper und Kuhn fokussierte sich auf die musikalischen Höhepunkte an diesem Abend. Besonders ein Lied über das Meditieren, bei dem Schläper barfuß und in Yogastellung performte, brachte die Gemüter zum Lachen. Auch die Darbietung als Helene Fischer, die der Künstler ironisch als "einen meiner größten Wünsche überhaupt" ankündigte, sorgte für Begeisterung.

Als HG Butzko dann die Bühne betrat, wurde die Politik aufs Korn genommen. Dabei bekam nicht nur die deutsche Regierung, sondern auch der amerikanische Präsident Donald Trump und die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen ihr Fett ab. Zum Thema Terror und Religionen meinte er, dass er nicht für einen getrennten, sondern für einen gemeinsamen Unterricht der Religionen sei. Schließlich seien die Religionen dafür verantwortlich, dass es ein "Wir" und ein "die Anderen" gäbe. Mit solchen Aussagen bekam der Künstler des Öfteren tobenden Applaus zu hören.

So gab es am Ende einer 20-jährigen Ära nicht nur ausgiebiges Lachmuskel-Training, sondern auch nachdenklichere Töne. Mit stehenden Ovationen verabschiedete sich das Publikum am Ende der Show von der Kunterbunt Bühne.