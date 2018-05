Auf freier Strecke läuft der Neubau nach Plan

Rastatt - In der Wahrnehmung der Neubaustrecke, die die Bahn zwischen Karlsruhe und Rastatt errichtet, hat der Tunnel fast allein die Aufmerksamkeit auf sich gezogen - erst recht nach dem Desaster in der Baustelle unter den Gleisen der Rheintalbahn bei Niederbühl vergangenen August, der erforderlichen Streckensperrung und aufwendigen Reparaturarbeiten. Doch während eine Vortriebsmaschine nach wie vor im Beton "begraben" ist und die andere so lange auf die Weiterfahrt warten muss, bis man sich einig wird, in welcher Weise man den Rest des Tunnels vorantreiben will, laufen vor den Portalen und auf der freien Strecke die Arbeiten weiter.

Beim sogenannten Abzweig Bashaide (Gemarkung Rheinstetten) beginnt die 17-Kilometer-Neubaustrecke bis Rastatt, auf der künftig die schnellen Fernverkehrs- sowie Güterzüge fahren sollen - parallel zur B36 und weiter weg von den Ortschaften als die bestehende, die für den Nahverkehr weiter genutzt werden wird. An der Trasse, die bereits beim Bau der neuen B36 angelegt worden war, sind die Vorbereitungen für den Neubau gut erkennbar: Erdarbeiten, die Gründung von Signalfundamenten, die Verlegung von Kabeln etwa. Was die freie Strecke angeht, ist man "aktuell voll im Terminplan", wie Projekt-Pressesprecher Michael Breßmer auf Nachfrage des BT mitteilt.

Unabhängig von den Verzögerungen beim Tunnelbau - man geht nach wie vor von rund zwei Jahren, also einer Fertigstellung 2024, aus - sollen die Bauphasen draußen wie ursprünglich geplant umgesetzt werden. Der Start für die Verlegung der ersten Gleisabschnitte ist im Herbst des kommenden Jahres vorgesehen. Bis Frühjahr 2020 sollen dann die zwei Gleise der Neubaustrecke nördlich des Tunnels fertiggestellt sein.

Bereits in diesem Sommer ist Baustart für die Hochleistungsoberleitung der künftigen 17-Kilometer-Strecke, auf der eine Geschwindigkeit von 250 Kilometern in der Stunde gewährleistet werden soll. Im Februar hat die Bahn die Arbeiten vergeben. Rund 16 Millionen Euro beträgt allein dafür das Investitionsvolumen: 460 neue Masten auf freier Strecke sowie die Oberleitungsanlage im Tunnel Rastatt gehören dazu.

Da von Karlsruhe bis zum Abzweig Bashaide künftig die bestehende Strecke für den Fern- und Güterverkehr genutzt wird, wird diese entsprechend modernisiert. Deren Oberleitungsanlage ist 60 Jahre alt - und hat nicht genügend Energie für den künftigen Bedarf. Zwischen Mörsch und Durmersheim wurden daher bereits neue Masten aufgestellt. Auf einer der deutschlandweit am meisten befahrenen Strecken ist dies nur in der Nacht möglich. Die Strecke wird dann jeweils für mehrere Stunden für den Zugverkehr gesperrt. Seit Juli 2017 rücken in diesen Sperrpausen Trupps an, die im Gleisbereich und an der Oberleitung arbeiten. Und im Oktober dieses Jahres soll das im Bau befindliche, neue elektronische Stellwerk am Abzweig Bashaide in Betrieb gehen. Es regelt dann den gesamten Bahnbetrieb zwischen Karlsruhe bis Durmersheim.

Unterdessen wird auch an den Tunnelportalen gearbeitet. Die je nach Blickrichtung ersten oder letzten Tunnelmeter werden in offener Bauweise errichtet, in Niederbühl ist man bereits so weit. Das heißt: In der Baugrube wird ein rechteckiges Rahmenbauwerk (eine Stahlbetonkonstruktion) hergestellt, das gegen Wasser abgedichtet und abschließend bis zur Geländeoberfläche überschüttet wird. Dabei entstehen auch die "Sonic-Boom-Bauwerke". Das heißt: In der Tunneldecke werden Öffnungen zur Druckentlastung eingebaut, um dem Tunnelknall-Effekt entgegenzuwirken, der entsteht, wenn der Zug in Fahrtrichtung ein Luftpolster beziehungsweise Druckwellen vor sich herschiebt. Und im Tunnel selbst? An der Schadensstelle bei Niederbühl wird noch immer der 2000-Kubikmeter-Betonpropfen abgetragen, der unter die Gleise gepumpt worden war, um den intakten Bereich der Röhre von der Havariestelle abzutrennen. Im Laufe des Monats will man fertig sein. Mit dem Tunnelbau selbst geht es indes noch lange nicht weiter. Bis zum Sommer werden im Rahmen der Ursachenaufklärung im Schlichtungsverfahren Erkundungsbohrungen vorgenommen, so die Bahn. Mit einem Abschluss des Verfahrens "ist nicht vor Ende 2018 zu rechnen".

Dass vor einigen Tagen Fernsehkameras an der Baustelle bei Ötigheim anrückten, hatte im Übrigen ausnahmsweise mal nichts mit dem Tunnel zu tun. Ein Team des Südwestrundfunks drehte dort einige Szenen für den neuen Schwarzwald-"Tatort".