"Normalität ist für uns ganz wichtig"

"Wir probieren es mal mit dem Kindergarten", sagt seine Mama Vanessa Bühler. Nick wird eine Begleiterin an die Seite gestellt bekommen, die mit ihm täglich die Einrichtung in Plittersdorf besucht. Das ist auch nötig. Die Haut des kleinen Jungen ist hochempfindlich, er leidet an Epidermolysis bullosa, der sogenannten "Schmetterlingskrankheit". Wegen eines Gendefekts fehlt Nick die mechanische Verbindung zwischen den verschiedenen Hautschichten, dadurch löst sich seine Oberhaut leicht ab, sein Körper weist überall wunde Stellen auf, muss ständig bandagiert werden. Zwei bis drei Stunden kann dieses Verbandwechseln am Tag dauern. Nick kennt die Prozedur zur Genüge, seine Krankheit wurde bereits kurz nach der Geburt diagnostiziert. "Zum Glück gab es in Baden-Baden an der Klinik einen Arzt, der die Krankheit kannte und wusste, was Nick fehlt. Die Haut an seinen Beinen und Füßen war komplett abgelöst."

Seither steht das Leben der Familie Kopf - dennoch versuchen Vanessa und Nicolai Bühler, ihrem Sohn einen normalen Alltag zu ermöglichen. "Nick darf alles ausprobieren, das muss er ja auch", sagt sein Vater Nicolai. Meistens merkt er selbst, ob ihm das jetzt gut getan hat oder nicht.

Auch der Besuch des Regelkindergartens gehört mit dazu. Zwar müsse man beispielsweise beim Spielen im Sandkasten darauf achten, dass kein Sand unter die Verbände gerät beziehungsweise diese anschließend wechseln: "Aber ihn nur, weil etwas passieren könnte, nun in Watte zu packen, bringt ja auch nichts", sagt der 28-Jährige.

Nick leidet an einer besonders schweren Form der Krankheit, bei ihm sind auch die Schleimhäute betroffen, was die Nahrungsaufnahme schwierig macht. "Sein Gewicht ist immer an der Grenze, wir setzen uns derzeit intensiv mit dem Thema Magensonde auseinander", sagt Vanessa Bühler. Derzeit habe der Zweijährige aber eine "gute Phase": "Er isst gut und läuft auch wieder." Vorher sei er wochenlang gar nicht gelaufen - "die Wunden an seinen Beinen haben zu sehr geschmerzt". Alle sechs Monate ist Familie Bühler in Salzburg zu Gast. Nicht für einen Kurzurlaub in Österreich, sondern weil dort eines der führenden Behandlungszentren für Epidermolysis bullosa in Europa angesiedelt ist. Heilen können die Ärzte dort Nicks Krankheit noch nicht, aber sie können Linderung verschaffen: "Wir bleiben so immer auf dem neuesten Stand, welche Cremes und Salben es gibt. Wir unterhalten uns mit Ernährungsberatern und Physiotherapeuten und erfahren so, wie wir Nick am besten helfen können", erklärt die 32-jährige Plittersdorferin. Während die Behandlung in Salzburg - zumindest noch bis Oktober - von der Krankenkasse bezahlt wird, müssen die Bühlers die Fahrtkosten und die Übernachtungen dort aus eigener Tasche bezahlen - eine große finanzielle Belastung. Glücklicherweise habe es aus Plittersdorf und Umgebung viel Unterstützung gegeben: "Darüber sind wir sehr dankbar." Ohnehin sei es ein Segen, dass Nick in einem Dorf groß werde. "Während wir andernorts oft angestarrt werden, gehen die Leute hier ganz normal mit ihm um. Diese Normalität ist für uns ganz wichtig", sagt Nicolai Bühler. Er und seine Frau hoffen, dass Nick irgendwann auch eine normale Schule besuchen kann - mit Begleitung versteht sich. Denn auch wenn Physiotherapie, Arztbesuche und Verbandswechsel zu Nicks Alltag gehören, so ist er doch ein ganz normaler Junge, der die Mama ermahnt, nicht weiter mit der Frau von der Zeitung zu reden, sondern jetzt sofort mit ihm in der Spielküche Nudeln zu kochen, und der einen großen Entdeckungsdrang hat.

Bald wird sich die Welt der kleinen Familie übrigens noch einmal drastisch verändern: Vanessa Bühler ist wieder schwanger. "Wir waren uns des Risikos bewusst, dass es eine 25-prozentige Möglichkeit gibt, dass das Baby ebenfalls die Krankheit hat", sagt Vanessa Bühler. Eine Plazentauntersuchung brachte schließlich Gewissheit: Nicks Geschwisterchen leidet nicht an Epidermolysis bullosa. Er und seine Eltern können sich also ganz ungetrübt auf den Familienzuwachs freuen.