Zu viel Plastik im Biomüll

Entsprechend hatte es Beschwerden des Betreibers der Bioabfallvergärungs- und Kompostieranlage in Iffezheim gegeben. Bisher wurden nun kreisweit rund 4000 Tonnen stichprobenartig vom Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) in Augenschein genommen.

"Zu 90 Prozent ist die Verwendung von herkömmlichen Plastiktüten zum Einpacken der Bioabfälle der Grund, warum nicht geleert wurde", berichtet Karin Zettner vom AWB. "Weitere auffällige Fehlwürfe waren Katzenstreu, Hundekot, Asche und noch verpackte Lebensmittel."

Bei der Aktion habe sich aber auch herausgestellt, dass es noch Informationsdefizite gibt, welche Verpackungsmaterialien zum Einpacken der Bioabfälle verwendet werden dürfen. Oftmals kam von den betroffenen Kunden die Rückmeldung, dass auf der Verpackung der Säcke doch "ökologisch" oder "recycelbar" gestanden habe und so angenommen wurde, dass diese auch für Bioabfälle genutzt werden könnten. "Das bedeutet jedoch nur, dass diese Tüten aus recycelten Materialen hergestellt werden und nicht, dass diese kompostierbar sind", so Zettner.

Nur die auf Mais- und Kartoffelstärke basierenden Biomüllbeutel dürfen noch in die Biotonne. Zudem muss auf jedem Beutel deutlich "kompostierbar" aufgedruckt sein und auf der Verpackung muss beschrieben sein, dass die Tüten der einschlägigen Norm EN 13432 entsprechen.

Nach wie vor ist das Verpacken in Zeitungspapier oder in Papiertüten der geeignetste Weg, Bioabfälle in die braune Tonne zu geben, heißt es in der Mitteilung des AWB. Diese Materialien zersetzen sich vollständig und behindern weder die Vergärung noch die anschließende Kompostierung in der Behandlungsanlage. Laut AWB ist immerhin gut die Hälfte der Biotonnen genauso optimal für die weitere Verarbeitung befüllt. Aber auch die derzeit noch tolerierten kompostierbaren Folienbeutel werden von einem Drittel der Nutzer verwendet.

Wie der AWB mitteilt, werden die Qualitätskontrollen weiterhin stattfinden. Info: (07222) 3815522.