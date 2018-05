Schön und schnell durch die Lindenstraße

Iffezheim - Schnelligkeit und schönes Aussehen sind in dem pferdesportverrückten Dorf nichts Neues. Spätestens, wenn Ende Mai das Frühjahrsmeeting beginnt, herrscht wieder Ausnahmezustand. Am Samstag, 12. Mai, ab 13 Uhr, zählen diese Kriterien auch - jedoch nicht auf dem Grün der Rennbahn, sondern auf dem Teer der Lindenstraße. 90 Meter sind es bis ins Ziel, die über Sieg oder Niederlage entscheiden. Gefahren wird in einer Holzkiste, genauer gesagt in einer Seifenkiste. Gebaut in stundenlanger Handarbeit: Willkommen beim Seifenkistenrennen im Rahmen der 50-Jahr-Feierlichkeiten des Fanfarenzugs Iffezheim.

"Unser Ziel ist es schon zu gewinnen", erklärt Dennis Stiefel, Mitglied der "Iffzer Goldbrück Hirsche". Zusammen mit Eric Jakob, Patric Otto und Fabian Wolf, die in der 2017 gegründeten Fastnachts-Gruppierung verantwortlich für den Wagenbau sind, hat Stiefel in den vergangenen sechs Wochen gesägt, geschraubt, montiert und vor allem getüftelt. "Wir haben uns meistens am Wochenende getroffen. Insgesamt haben wir pro Seifenkiste rund 25 Stunden Aufwand", erzählt Wolf. Durchsetzten muss sich das Team gegen zwölf Gegner. Angemeldet haben sie sich selbst für das Schnelligkeitsrennen (Fast and Furious) und den Schönheitswettbewerb (This Beauty is a Beast). "Ich denke unsere Kisten sind eher schnell als schön", sagt Jakob.

Ideen sowie Anregungen zum Bau haben sich die vier Hobby-Handwerker an einem alten bestehenden Gefährt geholt. Danach ging es zunächst an den Computer, um ein visuelles 3-D-Modell zu erstellen. Bevor es handwerklich zur Sache ging, mussten sie verschiedenen Materialien besorgen. "Viel bekamen wir aus dem Lager meines Opas Oskar Peter. Vor allem viel Eisen", so Otto. Für das Grundgerüst war somit gesorgt. Schritt für Schritt entstand die erste Kiste, während die Zweite sich aktuell noch im Bau befindet. Schön und schnell sollen sie sein: Hauptrahmen, Verkleidung, Achsen, Räder, Lenkung und Bremsen montiert, gestrichen, die Aerodynamik verbessert. "Eine Besonderheit sind mit Sicherheit unsere maßgefertigten Achsen, die wir mit Hilfe der Drehbank bei Opa Oskar erstellt haben", erklärt Otto.

Bei den Anfertigungen galt einiges zu beachten, um konkurrenzfähig zu sein. Im Mittelpunkt standen die Richtlinien, die die Teilnehmer, unter anderem aus Sicherheitsgründen, von den Rennverantwortlichen erhalten haben: vier Räder, Maximalgewicht der leeren Kiste 70 Kilogramm, ein Überrollschutz, um nur wenige Kriterien zu nennen. Otto sowie Jakob lenken die Kisten und stürzen sich die eigens für das Rennen vom Fanfarenzug angefertigte etwa zweieinhalb Meter hohe Startrampe hinunter. "Gespannt bin ich auf die aufgestellten Heuballenhindernisse, die den Streckenverlauf erschweren", so Jakob. Immer im Blick: den Seifenkistentitel.

Dass das Gewinnen jedoch nicht das Wichtigste ist, darauf legen die Wagenbauer großen Wert. "Es ist eine tolle Sache, dass wir so etwas im Dorf haben. Da steckt ein riesen Organisationsaufwand des Fanfarenzugs dahinter und wir wollen unseren Teil zu einer gelungenen Veranstaltung beitragen", sagt Wolf. Und somit steht das Schön- und Schnellsein doch nur an zweiter Stelle.