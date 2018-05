Knöllchen für Kippenschnipper?

- Noch ein letzter Zug aus dem Glimmstängel, ein Schnipp mit den Fingern und ab damit auf die Straße. So manch qualmender Zeitgenosse sieht die Stadt offensichtlich als großen Aschenbecher. Ergebnis: Zigarettenkippen-Müllkippen entstehen. Gerade in den Baumrosten der Innenstadt, in die die regulären städtischen Reinigungsmechanismen nicht gelangen, sammeln sich die weiß-gelben Filterreste samt Restnikotin an.

Saubermänner der Technischen Betriebe sind zwar täglich unterwegs, und dreimal in der Woche schickt die Stadtverwaltung, wie sie beteuert, zudem eine Kehrmaschine für eine gründlichere Reinigung durch die City - aber an die Kippen, die sich so schön zwischen die gusseisernen Gitter der Baumroste schmiegen, nein, an die kommt man damit nicht so recht heran.

Dieser Vandalismus im Kleinen stört nicht nur offizielle, sondern auch so manch bürgerliche Rastatter - und betrifft die Allgemeinheit obendrein auch noch dadurch, dass gut wasserlösliches, umweltschädliches Nikotin bei Regen in Boden und Grundwasser gespült werden kann. Nein, danke. Einmal im Jahr rückt daher ein städtisches Reinigungssonderkommando aus, um den Kippenmüll der Ignoranten in einer laut Verwaltung "aufwendigen Prozedur, die viel Zeit und Personal erfordert", zu beseitigen.

Versuche, eine Bewusstseinsänderung herbeizuführen, haben bislang eher weniger gefruchtet. Im vergangenen Jahr hatte die Verwaltung einen Appell in die Welt hinausgeschickt, doch bitte echte Aschenbecher zu nutzen. Naja.

Nun also die Respektlosen die Härte des Gesetzes spüren lassen, wie schon manch einer fordert? Tatsächlich ist das Kippenwegwerfen ja eine Ordnungswidrigkeit in der Bußgeldkategorie fünf bis 5000 (!) Euro - je nach Ausmaß, versteht sich. Theoretisch. Denn es gestaltet sich dann doch als eher schwierig, die Kippenschnipper auf frischer Tat zu schnappen, wie die Stadtverwaltung weiß. Und wenn doch, hat man es bisher beim pädagogisch erhobenen Zeigefinger - sprich: einer mündlichen Verwarnung - belassen. Noch gab es keine Kippen-Knöllchen.

Dafür steht man nun in den Startlöchern für die nächste Sonderreinigung. Voraussichtlich Mitte Mai will man loslegen, auf jeden Fall vor dem tête-à-tête, Deutschlands größtes Straßentheaterfestival, das ab dem 29. Mai wieder Besuchermassen in die Barockstadt lockt, die sich hierzu schön festivalfein herausgeputzt präsentieren will.

Mittenhinein ins Spektakel fällt dieses Mal im Übrigen der Weltnichtrauchertag - 31. Mai. Das wär doch mal ein Anlass für die Stadtpolizei, den rauchenden Vermüllern theatralisch auf die Finger zu klopfen. Ihnen inmitten der Publikumstrauben gezielt, uniformiert und mit Handschellen bestückt aufzulauern und bei Bedarf zuzugreifen - das würde bestimmt als vielbeachteter Festival-Walk-Act wahrgenommen. Applaus wäre dann schon mal sicher. Daniel Melcher