Nutrias: Füttern jetzt verboten Rastatt (ema) - Belästigungen durch Lärm oder Gerüche, Verunreinigungen durch Hundekot, umweltschädliches Verhalten, wildes Plakatieren: Die städtische Polizeiverordnung in Rastatt listet eine große Spannbreite von Tatbeständen auf, die das öffentliche Leben beeinträchtigen und mit Geldbußen geahndet werden können. Wie viele andere Kommunen hat die Große Kreisstadt das Regelwerk samt Sanktionen überarbeitet. Fragen und Antworten: Warum haben Städte und Gemeinden ihre Polizeiverordnung geändert? Die Kommunen reagieren auf eine Reihe von gesetzlichen Änderungen und die aktuelle Rechtsprechung. Deshalb hat der Gemeindetag, der Städte und Gemeinden in allen Angelegenheiten der Kommunalpolitik und der kommunalen Verwaltung berät und betreut, ein einheitliches Muster einer Polizeiverordnung erarbeitet. Die Kommunen reagieren auch auf eine Änderung des Polizeigesetzes, wonach die Städte ermächtigt werden, örtlich Alkoholkonsum zu verbieten. Praktiziert Rastatt ein solches Verbot? Nein. Der Erlass einer entsprechenden Verordnung ist an Voraussetzungen geknüpft. So müsste es einen Brennpunkt geben, wo es zu mehr als 100 alkoholbedingten Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten im Jahr kommt, die man mit anderen polizeilichen Maßnahmen nicht in den Griff kriegt. Außerdem müsste es regelmäßig zu einem Menschenauflauf kommen (mehr als 100 Personen). Einen solchen Brennpunkt sieht die Stadtverwaltung in Rastatt nicht. Die wichtigsten Bestimmungen betreffen den Schutz vor Lärmbelästigungen. Viele Detailregelungen sind dabei weggefallen. Warum? Zum einen, weil die Verordnung in Einklang mit übergeordnetem Bundes- und EU-Recht gebracht wird. Zum andern, weil sich vom Lärm betroffene Personen bei wesentlichen Beeinträchtigungen juristisch durch eine zivilrechtliche Unterlassung vor dem Amtsgericht wehren müssen. Allerdings kann nach wie vor in akuten Fällen, zum Beispiel bei Störungen der Nachtruhe ab 22 Uhr, die Polizei gerufen werden. Auch beim Lärm durch Haus- und Gartenarbeiten ist die Polizeiverordnung stark ausgedünnt worden. Warum? Laut Stadtverwaltung reichen bloße Belästigungen, Nachteile oder Unbequemlichkeiten nicht für ein polizeiliches Einschreiten und die Aufnahme einer Regelung in die Polizeiverordnung. Sofern sich diese Vorfälle allerdings örtlich oder zeitlich häufen, können die Behörden alarmiert werden. Jeder Einzelfall ist zu prüfen. Jetzt gilt allgemein: Haus- und Gartenarbeiten, die zu erheblichen Belästigungen anderer führen können, dürfen in der Zeit von 12.30 bis 14.30 Uhr und von 20 bis 8 Uhr nicht ausgeführt werden. Warum sah die Verwaltung beim Fütterungsverbot von wildlebenden Tieren Handlungsbedarf? In der Neufassung ist das Fütterungsverbot nun auch auf Nutrias ausgeweitet worden. Die Stadtverwaltung begründet das Vorgehen damit, dass die Tiere im Stadtpark oder entlang der Murg zunehmend mit Essensresten gefüttert werden. Neben hygienischen Aspekten ist der Erlass eines generellen Fütterungsverbots auch erforderlich, um die Population einzudämmen, zumal die Nutrias keinerlei natürliche Feinde haben. Die Stadtverwaltung sieht bei einem zu starken Ausbreiten der Biberratten gerade im Stadtpark konkrete Gefahren für Fußgänger beziehungsweise auch Verkehrsteilnehmer der angrenzenden Kehler Straße.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben