Lärmschutzgutachten und Kostenvergleich liegen vor

Den Termin gab er in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Inzwischen lägen die Lärmschutzgutachten zu den Standorten in Elchesheim und Illingen vor. Außerdem werde man einen Kostenvergleich präsentieren, um das Für und Wider beurteilen zu können.

Schon in der vorangegangenen Ratssitzung Mitte April hatte Spiegelhalder eine öffentliche Erörterung noch vor den Sommerferien angekündigt und dabei betont, dass das Thema nicht nur für die zwei örtlichen Fußballvereine große Bedeutung habe, sondern für alle Einwohner.

Er spielte damit auf den Zusammenhang mit dem Baugebiet an, dem der Rasenplatz des FV Elchesheim geopfert werden soll. Wie mehrfach berichtet, will der Verein trotzdem in der Waldstraße bleiben. Der FV würde gerne seinen zwischen Judo- und Tennisclub gelegenen Hartplatz in einen Rasenplatz umwandeln und plädiert für eine neue Sportstätte in unmittelbarerer Nähe auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Diese Absichten hatten bei einer Mitgliederversammlung im November großen Rückhalt bekommen. Bislang ist nichts anderes bekannt. Eine Umsiedlung auf das Sportgelände in Illingen wurde abgelehnt, eine Fusion mit dem FC Illingen als nicht sinnvoll erachtet. Der FC dagegen hatte sich für die von der Gemeinde verfolgte Zentralisierung in Illingen offen gezeigt.

Jedoch traten beim FC inzwischen mehr oder weniger offen andere Sorgen in den Vordergrund. Er muss einen neuen Vorstand finden, um fortbestehen zu können. Der derzeitige Vorsitzende Dieter Kempf kündigte schon vor langer Zeit an, nicht mehr für ein Amt zur Verfügung zu stehen.

Wie er auf BT-Anfrage am Mittwoch bestätigte, soll noch diesen Monat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden. Der Termin solle in Kürze in einer Verwaltungssitzung festgelegt werden, teilte Kempf mit. Während es in der Gerüchteküche in den vergangenen Wochen für sehr fraglich gehalten wurde, eine Verwaltungsriege bilden zu können, scheint es nun doch wieder einen realistischen Hoffnungsschimmer zu geben. Kempf berichtete, dass sich einige Leute gefunden hätten, die momentan überlegten, wie man den Verein weiter am Leben halten könne. An sportlicher Motivation, so ließ er durchblicken, fehlt es nicht. In der Runde laufe es derzeit nicht schlecht. In der Kreisliga B hält die erste Mannschaft des FC Illingen schon seit Wochen beharrlich den dritten Platz.