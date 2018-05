Viel zu tun, dafür ganz nah dabei Von Judith Giese Rastatt - Wenn in rund dreieinhalb Wochen in Rastatt wieder das tête-à-tête beginnt, dann lebt das Straßentheaterfestival davon, dass viele bunte Gruppen in Straßen und auf Plätzen Rastatts auftreten, dass Menschenmassen sich von Spielort zu Spielort wälzen, aber vor allem auch davon, dass unheimlich viele Freiwillige hinter den Kulissen den runden Ablauf des Festivals möglich machen. Die unschätzbare Arbeit der freiwilligen Helfer betonten beim ersten Helfertreffen in der Reithalle auch Carola Gerbeth und Christina Hernold vom Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen der Stadt Rastatt. Zahlreiche Anmeldungen habe man schon vorab erhalten, vor allem von Gruppen, die bei jedem Festival im Einsatz sind. Rund 150 Freiwillige brauche man, so Hernold, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Vor zwei Jahren waren 200 Helfer im Einsatz, die ihre Dienste zwischen einem Tag und einer Woche zur Verfügung gestellt hatten. Gut sei es, so Hernold, wenn man sich mindestens für zwei Tage einteilen ließe, das erleichtere einiges in der Planung. Vielfältig sind dabei die Aufgaben, für die sich Unterstützer eintragen können. Bereits vorab werden noch Helfer fürs Festivalbüro benötigt, wo noch einige Arbeit ansteht, beispielsweise Anwohnerinformationen verteilen oder Festival-Ausweise und T-Shirts vorbereiten. Das künstlerische Leitungsteam Julia von Wild und Kathrin Bahr rührte kräftig die Werbetrommel für die vor zwei Jahren erstmals eingeführten Spielortbetreuer. Die Stadt wird für das Festival in Areale unterteilt, die mit verschiedenen Spielorten bestückt sind. Dass dort alles reibungslos läuft, alle Requisiten für den nächsten Auftritt parat sind, Rollstullfahrer zu ihren Plätzen durchkommen oder kein Zuschauer von einem vorbeikommenden Fahrradfahrer umgemäht wird, dafür sind dann Spielortbetreuer zuständig. Viel zu tun, aber auch ganz nah dabei sein: Das ist wohl die geeignete Stellenbeschreibung. Annika Schneider vom Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltung konnte ihre persönlichen Erfahrungen des letzten Festivals zur Werbung neuer Teammitglieder nutzen. Das fünfköpfige Team, das die rund 100 Anwesenden in der Reithalle mit Informationen versorgte, warb aber auch für Küche und Catering. Denn für das leibliche Wohl der Künstler und Helfer im Künstlercafé wird natürlich auch gesorgt. Küchenchef Peter Dilger veranschaulichte: "Bis eine Karotte auf dem Teller landet, ist man ihr in der Küche zehnmal begegnet. Das ist das tête-à-tête beim tête-à-tête." Und so werden auch noch einige Leute für die Küche gesucht, die beim "Schnippeln und Schälen" für die etwa 250 Portionen pro Mahlzeit helfen. Wer eher vor den Kulissen bleiben möchte, der kann am Infostand des Fördervereins mitwirken oder sich für einen mobilen Verkaufsstand auf ein Lastenfahrrad schwingen. Besonderes kann man erleben, wenn man sich als Statist bewirbt. Die künstlerischen Leiterinnen haben bereits für die europäische "Power of Diversity" zehn junge Menschen aus Rastatt als Tänzer gesucht. Weitere Statistenrollen anderer Produktionen sollen ebenfalls noch besetzt werden. Interessenten dafür sollten sich im Festivalbüro melden. Über die Homepage www.tête-à-tête.de lässt sich auch das Teilnehmerformular für freiwillige Helfer downloaden. Spätestens in der kommenden Woche sollte man sich anmelden, damit die Schichtpläne gemacht werden können. Neu in diesem Jahr ist die Reihe "Dein Style". Explizit für junges Publikum soll die Mischung aus Zirkus, Theater und Tanz auf der Lyzeum-Runde sein. Nicht nur zum Gucken, sondern auch zum Mitmachen. Zum 90-minütigen Tanzworkshop der Cie Dyptik kann man sich ebenfalls über www.tête-à-tête.de anmelden.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben