Notfallrelevante Informationen im Kühlschrank lagern Rastatt (mme) - Im Notfall muss es für einen Patienten oft schnell gehen. Je einfacher wichtige Informationen zusammen sind, desto besser und gezielter kann geholfen werden. Um diese zügig beieinander zu haben, gibt es die "Notfalldose". In der Niederbühler Marienapotheke stellte Marianne Fischer, Vorsitzende des Kreisseniorenrats Rastatt, ihr Stellvertreter Josef Elter und Eva Ludwig, Leiterin der Apotheke, das weiß-grüne Döschen vor. Außerdem machte Niederbühls Ortsvorsteher Klaus Föry und Thomas Richers, Vorsitzender des Gewerbevereins RA³, auf die Wichtigkeit von Sorge und Mitverantwortung in der Kommune aufmerksam. "Alle nützlichen Informationen können in dem Behältnis aufbewahrt werden, das gerade für Senioren oder alleinstehende hilfreich sein kann", erzählt Fischer. Sprich: Besteht ein Medikamentenplan, welche Krankheitsbilder traten in der Vergangenheit auf? Notfall- oder Impfpass, Ansprechpersonen: Die Bandbreite an hinterlegten Dokumenten liege dabei einzig und allein beim Besitzer. Bereits fünf Apotheken in der Region, nämlich in Au am Rhein, Bietigheim, Elchesheim-Illingen, Kuppenheim und Niederbühl, konnte Marianne Fischer "diesen kleinen Lebensretter" bereits empfehlen. Aufmerksam darauf geworden ist sie bei einer Fortbildung des Landesseniorenrats: "Oftmals haben die Menschen in Notlage ihre Dokumente nicht beieinander oder im Haus verstreut. Hier ist alles gebündelt." Im Kühlschrank, der eigentlich in jedem Haushalt vorhanden sei, soll die luftdichte Dose gelagert werden. Aufkleber, die beim Kauf enthalten sind, sollen an der Innenseite der Wohnungstür sowie der Kühlschranktür auch jedem Fremdem im Haus sichtbar machen, wo sich die notfallrelevanten Informationen befinden. "Der Rettungsdienst kennt die Zeichen und muss dann ,nur' noch den Kühlschrank suchen", beschreibt Eva Ludwig das Vorgehen im Ernstfall. Zusätzlich befindet sich ein allgemeines Notfall-Infoblatt in dem Döschen, auf dem die notwendigsten Daten eingetragen werden können. Es gelinge nicht jedem, in einer Notfallsituation Angaben zu seinem Gesundheitszustand oder anderen wichtigen Details zu machen. Im schlimmsten Fall werden Informationen ganz vergessen. Deshalb sei das Auffinden notwendig, erläutert Ludwig. Aber nicht nur für den Rettungsdienst, sondern auch für Familienangehörige oder Bekannte könnten die leicht zu erreichenden Informationen im Umgang mit dem Betroffenen helfen. Ortsvorsteher Klaus Föry begrüßte die Idee "des weiß-grünen Helfers". Er machte zudem den Vorschlag, beim Kauf eines Apothekengutscheins "eine Art Geschenkbox aus der Dose" zu kreieren. Thomas Richers merkte weiterhin an, dass das Umfeld und all das, was für Senioren vorbereitet werde, auch für Nichtsenioren interessant sei. So auch die Notfalldose, von der jeder profitieren könne. "Für 4,95 Euro ist sie erhältlich. Es ist wie der Preis einer billigen Praline", vergleicht Fischer und rührt die Werbetrommel an, dass der "kleine Lebensretter" in mehr und mehr Haushalten angeschafft werde. Um dann im Notfall schnell reagieren zu können.

