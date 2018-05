Wenn einer schneller fährt, will der andere auch Von Mirjam Hliza Durmersheim/Bietigheim - Über Jahre hinweg häuft sich in den Gemeinden Durmersheim und Bietigheim ein Straftatbestand: Jugendliche frisieren ihre Roller, die dadurch schneller fahren als erlaubt. Da die Heranwachsenden dafür noch keinen Führerschein besitzen, dürften sie mit den schnelleren Fahrzeugen nicht unterwegs sein. Der Tatbestand: Fahren ohne Führerschein. Was die Polizei dagegen unternimmt und welche Konsequenzen das Fahren ohne Führerschein haben kann, klärt folgender Überblick. Wie viele Fälle hat es dieses Jahr bereits gegeben? Im gesamten Polizeipräsidium Offenburg beläuft sich die Zahl der Fälle bislang auf 42. Vier davon trugen sich in Durmersheim und Bietigheim zu. Das ist laut Peter Westermann, Leiter der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden, insofern auffällig, als das Polizeipräsidium Offenburg insgesamt für knapp 80 Städte und Gemeinden zuständig ist. "Und die Mofazeit beginnt erst jetzt", warnt Westermann. Wie schnell dürfen Mofafahrer eigentlich unterwegs sein? Normalerweise darf man ohne Führerschein Mofas fahren, die maximal 25 km/h schnell sind. Mit einem Führerschein liegt die Maximal-Geschwindigkeit von Rollern bei 45 Kilometern pro Stunde, verdeutlicht Heinz Schulz, Polizeikommissar des Polizeipostens Bietigheim. Wer zählt zu den Tätern? Die Täter sind meist Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren und eigentlich immer männlich. Meist sind es Technikfreaks, die ihre Mofas frisieren, um damit schneller fahren zu können. Oft pushen sich die Jugendlichen gegenseitig: Wenn einer schneller fährt, will der andere auch. Was wird an den Zweirädern verändert? Verändert wird bei den Rollern zum Beispiel die Variomatik, erläutert Peter Lais, Polizeikommissar bei der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden. Dadurch drosselt das Fahrzeug die Geschwindigkeit nicht mehr und kann bis zu 80 Kilometer pro Stunde erreichen. Manche bauen darüber hinaus einen größeren Vergaser und einen größeren Zylinder ein, um noch schneller fahren zu können. "Vor drei Jahren hatte ich einen Fall, da war der Roller so schnell, dass der Tacho die Geschwindigkeit nicht mehr angezeigt hat. Das Zweirad lief 145 km/h", erinnert sich Lais an einen Extremfall. Die Infos, weiß der Polizeikommissar, holen sich die Jugendlichen aus dem Internet. "Es dauert heutzutage leider nur wenige Minuten, um einen Roller zu frisieren. Den Jugendlichen wird es da ziemlich einfach gemacht", kritisiert Polizeikommissar Schulz. Warum ist das Frisieren so gefährlich? Zum einen seien die Zweiräder nur auf bestimmte Geschwindigkeiten ausgelegt. "Bei 145 km/h reicht die Bremse nicht mehr aus", verdeutlicht Verkehrspolizeidirektions-Leiter Westermann. Zum anderen besteht die Gefahr, dass die Rollerfahrer sich selbst verletzen, zum Beispiel durch Stürze oder andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Was macht die Polizei dagegen? Sie kontrolliert die jugendlichen Rollerfahrer, die sich oft an bestimmten Plätzen treffen. Zudem sind die Polizeibeamten auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. "Man hört es oft an der Drehzahl oder dem Lärm, ob etwas verändert wurde", erläutert Polizeikommissar Schulz. Einfach ist es allerdings nicht für die Polizisten, Rollerfahrer zu kontrollieren. "Wenn er nicht anhalten will, wird es gefährlich für alle Beteiligten", warnt Schulz. "Da muss man sich die Frage stellen, ob man die Verfolgung nicht lieber abbricht", ergänzt Verkehrspolizeidirektion-Leiter Westermann. Zudem seien die Kennzeichen häufig hochgeklappt oder verdeckt, beklagt Schulz, dass eine richtige Handhabe fehle. Aus diesem Grund fährt er immer wieder an Schulen vorbei und fotografiert die dort stehenden Mofas. Auch an Jugendtreffpunkten taucht er auf und hält die Personalien der Heranwachsenden fest. Bei Hinweisen auf einen frisierten Roller helfen darüber hinaus Gespräche mit den Eltern. "Die sind einsichtig und im Großen und Ganzen dankbar für die Gespräche." Welche Konsequenzen kann das verbotene Frisieren von Rollern haben? Da das Fahren ohne Führerschein eine Straftat ist, hat es strafrechtliche Konsequenzen, wenn man sein Zweirad frisiert. Kommt es darüber hinaus zu einem Unfall, bei dem jemand verletzt wird, kann die Versicherung die Jugendlichen in Regress nehmen. Zudem droht dann eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Besitzt man keinen Führerschein, erfolgt eine Meldung ans Landratsamt, das darüber entscheidet, ob man künftig überhaupt fähig ist zum Führen einer Fahrerlaubnis. "Das kommt aber selten vor", gibt Westermann zu. Besitzt man bereits einen Führerschein, so droht eine Nachschulung. "Und das kostet Geld." Dem Roller kann zusätzlich die Betriebserlaubnis entzogen werden. Manchmal wird der Roller auch beschlagnahmt. "Das kommt immer auf den Einzelfall an", betont Polizeikommissar Schulz.

