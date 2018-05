Müllgebühren bleiben stabil Rastatt (ema) - Die Bürger im Landkreis Rastatt können sich bei den Müllgebühren in den nächsten Jahren auf stabile Verhältnisse einstellen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) erzielte im vergangenen Jahr einen Gewinn von rund 674000 Euro. Die Rücklagen, die mittelfristig zugunsten der Gebührenzahler verwendet werden müssen, steigen auf rund 3,1 Millionen Euro. Mit dieser Botschaft geht der AWB in den Betriebsausschuss des Kreistags, der am Montag (Beginn: 15 Uhr) die Abfallbilanz des Jahres 2017 präsentiert bekommt. Die Kreisverwaltung spricht von einem positiven Jahr. Trotz Bevölkerungswachstums und boomender Konjunktur ging die Müllmenge um 11,9 Prozent auf 150875 Tonnen zurück. Hauptfaktor war die Menge beim Bodenaushub, die um 37 Prozent auf knapp 32000 Tonnen sank. Die Verwaltung führt die Entwicklung darauf zurück, dass die Unternehmen in starkem Maße bei Bauprojekten gering belastetes Material verwerten konnten. Zufrieden zeigt sich der AWB mit dem deutlichen Rückgang der Leichtstoffverpackungen in den gelben Tonnen um 5,1 Prozent auf 11440 Tonnen. Die Verwaltung führt dies auf gezielte Öffentlichkeitsarbeit und vermehrte Kontrollen zurück. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 500 gelbe Tonnen wegen fehlerhafter Befüllung als Restmüll gewertet und entsprechend gebührenpflichtig geleert. Bei der grauen Tonne ist die Hausmüllmenge trotz Bevölkerungswachstums leicht um 0,2 Prozent auf 16782 Tonnen zurückgegangen, was einem Pro-Kopf-Aufkommen von 73,3 Kilo bedeutet. Die Sperrmüllmenge war abermals rückläufig, obwohl immer mehr Bürger eine Abholung in Auftrag gegeben haben. 2599 Mal wurde der AWB damit beauftragt (Vorjahr: 2297). Bei der braunen Tonne eilt der AWB zum nächsten Rekord: 17625 Tonnen Bioabfall (plus 2,1 Prozent) landeten im Biokraftwerk auf dem Iffezheimer Forlenhof, wo der Abfall energetisch verwertet wird. Geschuldet sein dürfte der neue Spitzenwert den 841 zusätzlich angemeldeten Bioabfallbehältern. Beim Altpapier, mit dessen Verwertung der AWB gute Geschäfte macht, muss der Landkreis einen Rückgang um 1,8 Prozent auf 17360 Tonnen hinnehmen. Theoretisch würde mehr in den grünen Tonnen landen, allerdings sind diverse Vereine übers Jahr fleißig beim Sammeln unterwegs. Die Statistik listet 130 angemeldete Aktionen auf, bei denen 1390 Tonnen zusammenkamen, die dem Landkreis jedoch verloren gehen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben