Wichtiger Bestandteil des Ortsgeschehens

Rastatt - "Ich bin überaus dankbar, dass so viele gekommen sind, zeigt dies doch die Verbundenheit mit dem Deutschen Roten Kreuz Plittersdorf", so zeigte sich der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins, Werner Schneider, sichtlich zufrieden. Anlässlich des Festbanketts zum 50-jährigen Bestehen begrüßte er zahlreiche Ehrengäste aus Politik und DRK sowie Abordnungen der Plittersdorfer Vereine.

Nach dem von Pfarrer Michael Dafferner und vom Plittersdorfer Kirchenchor umrahmten Jubiläumsgottesdienst trafen sich die geladenen Gäste im katholischen Gemeindehaus. "Während in den Städten die Studentenunruhen auf den Höhepunkt zusteuerten, widmete man sich in Plittersdorf mit der Gründung des DRK-Ortsvereins gänzlich anderen Dingen", führte Schneider bei der Begrüßung aus.

Was mit 64,37 Mark, 18 Aktiven, 72 passiven Mitgliedern und acht Jugendlichen begann, ist 50 Jahre später mit über 500 Mitgliedern fest verankert in der Plittersdorfer Vereinswelt und wichtiger Bestandteil der Gesellschaft, so der Vereinschef. Insbesondere, das brachten alle Gratulanten deutlich zum Ausdruck, wurde das Engagement hinsichtlich der Blutspendetermine hervorgehoben. "Bei bisher 143 Terminen in den drei Riedorten sowie Steinmauern konnten 27004 Konserven gewonnen werden, eine überaus stolze Zahl", freute sich Schneider.

Saskia Fritz und Franziska Goreki blieb es vorbehalten, die Vereinschronik bebildert und charmant zu kommentieren. "So wie das Rote Kreuz als äußeres Symbol fest in der Gesellschaft verankert ist, hat auch der DRK-Ortsverein Plittersdorf ein wunderbares Zeichen der Nächstenliebe gesetzt", betonte der Rastatter Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch. "Dank der guten Aufstellung des Ortsvereins braucht Ihnen vor der Zukunft nicht bange zu sein, die Stadt Rastatt wird auch weiterhin diese Gemeinnützigkeit ideell und finanziell unterstützen", betonte Pütsch. Festpräsident und Ortsvorsteher Mathias Köppel lobte ebenfalls die Blutspendeaktionen. "Mein Dank geht in erster Linie an die vielen Spender, aber auch an die freiwilligen Helfer, die viermal pro Jahr ihre Freizeit opfern", sagte er.

"Ihr seid seit Jahrzehnten unser verlässlicher Partner", sprach Winfried Müller seitens der Plittersdorfer Vereine ein großes Lob aus. "Immer zur Stelle sein, wenn wir rufen, die Rieder Vereine schätzen insbesondere die Sanitätsdienste bei größeren Veranstaltungen."

Markus Merklinger, DRK-Ortsvereinsvorsitzender Rastatt, unterstrich die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Ortsverein. "Wir sind in Rastatt sehr gut aufgestellt", betonte er. "Der Ortsverein Plittersdorf ging schon bei der Gründung durch die Integration einer Jugendgruppe mit Weitblick die Aufgaben an, die bis heute vorbildlich erfüllt werden", stellte Aufsichtsratsvorsitzender Michael Pfeiffer, Bürgermeister von Gaggenau, fest. Kreisbereitschaftsleiter Hans-Joachim Brüssow blieb es vorbehalten, Ehrungen für langjährige Vereinsmitglieder vorzunehmen. Mit den DRK-Ehrennadeln wurden für 25-jährige Mitgliedschaft Klaus Zimmermann, für 45 Jahre Norbert Wolff, Karl-Heinz Dürr und Klaus Burster sowie für 50 Jahre Anita Schlager sowie Rosaline Fritz ausgezeichnet. Die Bürgerverdiensturkunde als höchste Auszeichnung Plittersdorfs verlieh Ortsvorsteher Köppel an Anita Schlager und Klaus Burster.

Ein besonderes Dankeschön richtete Werner Schneider letztlich an Christiane Möller für die Gestaltung einer Bilderwand sowie Sabrina Burster und Peter Müller für die Erstellung des Festbuchs. "Wenn wir weiterhin auf solch motivierte Vereinsmitglieder bauen können, bin ich zuversichtlich, dass das DRK auch die nächsten 50 Jahre ein verlässlicher Partner sein wird", war sich Vereinschef Schneider letztendlich sicher, ehe der Jubelverein zu einem kleinen Imbiss einlud.

Die musikalische Umrahmung übernahm der Musikverein Wintersdorf unter der Leitung von Stefan Hirn.