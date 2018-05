Anspruchsvolle Stücke im Programm

Der Vorsitzende des MV Steinmauern, Wolfgang Götz, begrüßte das Publikum und zeigte sich begeistert von der "rekordverdächtig hohen Besucherzahl trotz des guten Wetters". Er kündigte Musikstücke unterschiedlicher Spielniveaus an. Einige seien in der Mittelklasse angesiedelt, aber es gebe auch zwei Stücke aus der musikalischen Oberstufe zu hören, da es wichtig sei, das Orchester zu fordern. Das anspruchsvolle Programm, bei dem auch die Musiker mit selbst erzeugten Klängen vollen Körpereinsatz zeigten, wurde vom musikalischen Leiter Jürgen Bäuerle zusammengestellt. Durch den Abend führte Traugott Bruskowski. Die Halle hatten die Musiker zuvor thematisch passend mit Blumenarrangements dekoriert und an vier Stationen konnten ausdrucksstarke Fotos, die die vier Elemente zeigten, bestaunt werden.

Den Auftakt bildete das Stück "Alpina Fanfare" von Franco Cesarini. Der zweite Titel war dem Element Wasser gewidmet: "Blue Hole" von Thomas Asanger beschreibt den Mythos um eine unterirdische Wunderwelt in Tropfsteinhöhlen. Die Musiker schnipsten im Takt, um die Wassertropfen-Geräusche nachzuahmen.

Es folgte "Into the Storm" von Robert W. Smith. "Sie dürfen gespannt auf den Sturm sein, den unser Orchester gleich entfachen wird", kündigte Bruskowski an. Mit "Torrents of Fire" von Larry Neeck präsentierten die Musiker die Eigenschaften des Elements Feuer. Dem Publikum versprach Bruskowski einen "feurigen Genuss". Das Stück sei eine Herausforderung für die Musiker, die sie jedoch brillant meisterten. Die Komposition enthielt unter anderem einen aggressiven Schlagzeugeinsatz, ein Flötensolo und den mit Perkussioninstrumenten gestalteten Hintergrund.

"Klang der Alpen" von Kurt Gäble bezog sich schließlich auf das Element Erde. In dem Stück standen Impressionen, Traditionen und Visionen, die mit der beeindruckenden Atmosphäre der Alpen zusammenhängen, im Mittelpunkt. Diese versuchten die Musiker, zu reflektieren. Mit "Primeval Stormfront" von Matt Conaway präsentierten sie einen Gewittersturm auf musikalische Art. Mit "Silva Nigra - Szenen aus dem Schwarzwald" wurden nahezu heimatliche Klänge angeschlagen. Das Stück handelt von der herrlichen Landschaft des Schwarzwalds. Es hat den Schwierigkeitsgrad der Oberstufe und wurde von Bruskowski als "Glanzlicht des Konzerts" angepriesen.

Mit "Raindrops keep fallin' on my Head" von Burt Bacharach gab es nun eine Ballade mit leichtem Swing auf die Ohren. Bruskowski witzelte, dass der Titel gut zum Musikverein passe, da es beim eigenen Heckenfest immer regne. Die Komposition "Eiger: A Journey to the Summit" von James Swearingen bot schließlich einen Klangteppich aus verschiedenen Stilen. Das Stück "Beyond the Sea" wurde nach einem Arrangement für Blasmusik gespielt. Daran schloss "Feuerfest", eine Polka aus der Feder von Josef Strauss, an. Damit heizte der Musikverein seinem Publikum noch einmal kräftig ein. Schlagzeuger Nico Boos ließ es sich dabei nicht nehmen, als besonderen Effekt den Amboss im passenden Rhythmus erklingen zu lassen - als Widmung an das Schmiedehandwerk. Das Publikum klatschte eifrig mit und drückte seine Begeisterung in Form von stehenden Ovationen aus.

Es forderte eine Zugabe, der die Musiker gerne nachkamen. "Berliner Luft" und Michael Jacksons "Earth Song" bildeten den krönenden Abschluss eines herausragenden Konzertabends, bei dem der Musikverein sich nicht scheute, auch anspruchsvolle Stücke anzupacken - mit großem Erfolg, wie sich zeigte.