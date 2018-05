Spielerische Annäherung an Thema Inklusion

Rastatt



Verhaltener Andrang Rastatt (fuv) - Der Andrang beim ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres in Rastatt blieb wegen der Hitze vergleichsweise verhalten. Kunsthandwerker und der Frühlingsmarkt sowie Oldtimer lockten in die Innenstadt. Auch im Industriegebiet waren viele Türen offen (Foto: fuv). » Weitersagen (fuv) - Der Andrang beim ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres in Rastatt blieb wegen der Hitze vergleichsweise verhalten. Kunsthandwerker und der Frühlingsmarkt sowie Oldtimer lockten in die Innenstadt. Auch im Industriegebiet waren viele Türen offen (Foto: fuv). » - Mehr