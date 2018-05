Gemeinsam tanzen für die europäische Bewegung

"Crossing Lines" ist der Name einer Großproduktion im Rahmen des EU-Projekts "Power of Diversity", das finanziell von der EU unterstützt wird. Angelegt auf drei Jahre, feierte das Projekt seine Premiere im Dezember 2015 in Norwegen. Bevor das Aktionstheater in Rastatt Halt macht, wird es noch in Bytom/Polen einen Auftritt haben. Das große Finale wird im Sommer auf Gran Canaria stattfinden.

Federführend bei "Crossing Lines" ist das Aktionstheater Pan.Optikum aus Freiburg, das für die künstlerische Leitung, Organisation und Finanzen verantwortlich zeichnet. Leiter Matthias Rettner beschreibt das Ziel dieser Großproduktion als "eine grenzüberschreitende Kooperation, die das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen den Europäern stärken soll". Er freue sich, dass mit dem tête-à-tête in Rastatt ein renommiertes Festival für "Crossing Lines" gewonnen werden konnte. Zuletzt war Pan.Optikum 2016 mit der Produktion "Transition" bereits in der Barockstadt zu sehen. Die Zusammenarbeit mit den künstlerischen Leiterinnen Kathrin Bahr und Julia von Wild habe Früchte getragen. Als die ursprünglich für "Crossing Lines" vorgesehene niederländische Stadt Deventer aus logistischen Gründen absagte, sprang das Team von tête-à-tête ein.

"1,2,3 - Schulter - 4,5,6 - Beine - 7,8 Arme strecken", ertönen die Anweisungen von Heinrich. In Zweiergruppen werden die Tanzschritte einstudiert. Die Choreografie ist anspruchsvoll, tänzerische Vorerfahrungen sollten die Jugendlichen mitbringen. Tanztrainerin Luka tippt auf den Abspielmodus ihres Tablets, das mit der Musikanlage verbunden ist. Die Musik ist eine Eigenkomposition von Pan.Optikum. "Urbanen Tanz" nennen die Trainer diesen Tanzstil. Entwickelt habe er sich aus der Hip-Hop-Kultur. "So einen Ausdruckstanz lernt man nicht in Tanzschulen", erklärt Heinrich. Diese Techniken und "Moves" haben er und Luka bei der Hip-Hop-Legende Storm alias Niels Robitzky gelernt. Robitzky wurde 1992 Weltmeister in Breakdance und macht sich seither weltweit einen Namen mit Choreografien im Hip-Hop-Tanzbereich. Zusätzlich hat das Duo Kurse in Los Angeles besucht, dem Mekka der Hip-Hop-Bewegung.

Die Jugendlichen sind sichtlich beeindruckt. Sie sind konzentriert bei der Sache und verfolgen jede Bewegung der Vortänzer. Bereits nach einer Stunde werden Tanzschritte und Körperbeherrschung sicherer. Die Musik geht in die Beine, in den Oberkörper, in die Köpfe. Man kann als Zuschauer erahnen, wie aufregend die Choreographie sein wird, wenn weitere 30 Tänzer mittanzen. Den acht jungen Leuten bleibt nicht viel Zeit bis zur Generalprobe, sie werden das ganze Wochenende üben. Für ihre Whats-App-Gruppe werden die Tänze aufgenommen, damit die Choreografie nicht vergessen wird.

Victor Frei, Mitarbeiter beim tête-à-tête, ist zuständig für die Kommunikation zwischen den Künstlern und der Leitung. Er ist 29 Jahre alt und erstmals dabei. "Die heiße Phase hat begonnen", sagt er. Zusammen mit Hilke Geppert, die für die technische Ausstattung der Produktionen verantwortlich ist, werde er dafür sorgen, dass das Spektakel mit 47 Gruppen reibungslos abläuft.

Tamino Weingärtner ist der einzige männliche Jugendliche unter den Tänzern. Er studiert Kommunikationswissenschaften in Landau, ist im Vorstand des Phönix-Theaters Rastatt und macht begeistert mit. Er freue sich auf den interkulturellen Austausch zwischen den Jugendlichen.

Die Aufführung dreht sich um die Frage: Wie geht der Mensch mit einer Katastrophe um? Welche inneren und äußeren Grenzen (Crossing Lines) versucht er zu überschreiten? Diese Widersprüche werden tänzerisch dargestellt.

Kathrin Bahr hat die Produktion bereits in Dänemark gesehen. Sie ist begeistert, dass Rastatt bei diesem internationalen Großprojekt dabei sein kann. Der diesjährige Schwerpunkt beim tête-à-tête liege bei der Jugend, sie seien die Künstler von morgen, so Bahr.

Der Jubiläumshöhepunkt "Crossing Lines" im Rahmen des EU-Projekts "Power of Diversity" wird nur einmal am Samstag, 2. Juni, auf dem Kulturplatz vor der Reithalle um 22 Uhr aufgeführt. Der Eintritt ist frei.