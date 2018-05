Nur dem Gesetz unterworfen

Durmersheim



Sitzbank angezündet Durmersheim (red) - Unbekannte haben am Sonntagabend eine Sitzbank bei einer Schule in der Helmholtzstraße angezündet. Außerdem wurde versucht, Rindenmulch und einen abgesägten Baumstamm in Brand zu stecken. Die Polizei Rastatt sucht Zeugen des Vorfalls (Symbolfoto: dpa).