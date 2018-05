Ehrenamtliche Unterstützung für Bauhof-Team Ötigheim (yd) - Der Trupp des Ötigheimer Bauhofs hat seit einiger Zeit einen ehrenamtlichen Helfer: Er heißt Robin Hartmann, ist acht Jahre alt und besucht die zweite Klasse der Grundschule im Telldorf. Wann immer Robin, der mit seinen Eltern und seinem Bruder Colin in Ötigheim wohnt, die Arbeiter irgendwo sieht, hält er mit seinem Fahrrad an und fragt, ob er mit anpacken kann. "Handwerken und schaffen, am liebsten mit Holz, das ist genau sein Ding", meint Stefanie Hartmann, Robins Mama, lachend. "Anfangs dachte ich ja, er nervt die Arbeiter vielleicht, aber die meinten, er darf gerne bleiben und helfen." Robin nickt: "Das macht mir auch richtig Spaß. Ich darf manchmal auch unserem Hausmeister hier ein bisschen helfen, wenn was zu tun ist." Und so ist der Achtjährige, wenn er Freizeit hat, meistens mit dabei, wenn Unkraut gejätet, Hecken geschnitten oder Äste weggemacht werden - "ich durfte sogar mal das Laub wegblasen mit so einem Gerät und war auch dabei, als mit dem Radlader Steine weggebracht wurden". Mit dem Rad ist Robin in den Ferien oder nach den Hausaufgaben oft im Ort unterwegs und schaut, wo Hilfe gebraucht wird. Gefragt nach seinem Berufswunsch antwortet der kleine Ötigheimer wie aus der Pistole geschossen: "Ich geh mal zur Feuerwehr!" Mama Stefanie lächelt. "Ich weiß, woher das kommt. Einige der Bauhof-Mitarbeiter sind auch bei der Feuerwehr aktiv." Bald gehört Robin auch mit zur Truppe: "Letzte Woche haben wir ihn bei der Kinderfeuerwehr angemeldet, damit liegt er mir seit geraumer Zeit in den Ohren." Der Achtjährige kann's kaum erwarten: "Im Juni geht es los!" Mit seinen handwerklichen Fähigkeiten und seiner Ortskenntnis ist Robin bestens geeignet für den Job bei der Feuerwehr. Und selbst, wenn er sich es noch anders überlegt mit dem Berufswunsch: Einen Praktikumsplatz bei der Gemeinde dürfte er sicher in der Tasche haben.

