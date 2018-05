Mit der Geschichte einer Fleischwurst fing alles an

Rastatt - Die Liebe zu ihrer Heimatstadt Rastatt lässt sich fast in jeder Zeile aus Brigitte Wagners Feder lesen. Doch die Autorin, die unter anderem die wöchentliche Mundartkolumne "Lumpegrott" im Badischen Tagblatt schreibt, hat noch eine zweite große Städte-Leidenschaft: Venedig. Und so kommt es, dass sie heute ihren 70. Geburtstag nicht an der Murg feiert, sondern am Canal Grande. Dort oder an der Nordsee lässt sie sich gerne das Hirn durchpusten, um Platz zu haben für neue Geschichten und neue Gedanken.

Geboren, aufgewachsen und verwurzelt ist Brigitte Wagner jedoch in Rastatt. Ihre Kindheit erlebt sie in der Augustastraße. Damals sind die Häuser dort noch so niedrig, dass ihre Tante den Hausschlüssel in der Regenrinne verstecken kann. Später zieht Brigitte Wagner in die Carl-Schurz-Straße. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter.

Schon seit frühester Kindheit übt sich Wagner in der aussterbenden badischen Sprache, "mit tatkräftiger Unterstützung der permanent badisch babbelnden Verwandtschaft", wie sie betont. Gelegentliche Ausflüge ins Hochdeutsche sind nicht ausgeschlossen. Schon in der Jugend entstehen kleinere humoristische Werke. Die Autorin gibt väterlichen und großväterlichen Genen eine Mitschuld daran. "Eine Eins im Deutschaufsatz über das Leben einer Fleischwurst. Damit fing alles an", erinnert sich die Autorin zurück.

1989 nahm sie am Mundartwettbewerb des Regierungsbezirks Karlsruhe teil und erschrieb sich den ersten Preis in der Sparte Lyrik. Solchermaßen ermuntert verfasste die Rastatterin in den Folgejahren mehrere heute leider vergriffene Mundartbändchen. Aus dem ersten stammt das hier noch einmal veröffentlichte Maigedicht. Jüngste Erfolge und noch zu haben sind zwei Bände mit Geschichten und Anekdoten aus dem Rastatt der vergangenen Jahrzehnte auf Hochdeutsch: "Affenhitze in der Pagodenburg" und "Alte Schachtel - junge Früchtchen". Als erstes zweisprachiges Werk auf Badisch und Hochdeutsch folgte "Kalaharied" (zu erstehen bei der Autorin). Die Wortakrobatin agiert auch auf der Bühne. Die Eintrittskarten sind meist schnell ausverkauft.

Ihren ersten Beitrag fürs BT schickte Brigitte Wagner, die damals noch hauptberuflich im Landratsamt tätig war, im Juli 1994 an die Redaktion. Seither sind sicher um die 1000 Beiträge erschienen. Dass sie heute bisweilen sogar mit "Frau Lumpegrott" angesprochen wird, ahnte Brigitte Wagner damals natürlich noch nicht. Ein angefangener Krimi, der an der Murg spielt, liegt noch in Wagners Schreibtischschublade. Wann sie dazu kommt, ihn fertig zu schreiben? Mal sehen. Vielleicht wenn sie aus Venedig zurückkommt und das Hirn durchgepustet ist. Vielleicht geht's vorher aber doch noch mal an die Nordsee.