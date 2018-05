"Man muss die Spannung halten"

Jan Janzen, 21 Jahre junger frischgebackener Deutscher Meister über die Königsdisziplin der zehn Tänze trainiert selbst regelmäßig mit seiner Partnerin Vitalina Bunina (19) in Rastatt. Wenn wundert es, wenn man sich bei Olga Müller-Omeltchenko und Ralf Müller in die Lehre begibt. Die weltbekannten mehrfachen Latein-Weltmeister trainieren im 1. TSC Rastatt, geben Lehrgänge für aktuelle Profi-Paare und haben nun auch Janzen und Bunina auf die deutsche Meisterschaft in Düsseldorf vorbereitet. Obwohl die beiden eigentlich im Leistungszentrum in Pforzheim ihren Heimatverein haben, sind sie regelmäßig in Rastatt anzutreffen. Dann zum Beispiel, wenn Jan Janzen gemeinsam mit Olga Müller-Omeltchenko das Jugendtraining leitet. Die Kinder und Jugendlichen, die in verschiedenen Klassen antreten, waren auch schon auswärts erfolgreich. Beim gerade zu Ende gegangenen Turnier "Hessen tanzt" haben drei Rastatter Paare der Kindergruppe die Finalrunde erreicht.

Doch nach dem Turnier ist vor dem Turnier, und so wird am Montagnachmittag in der Tanzschule schon wieder geschwitzt. "Man muss die Spannung halten" - so vermitteln es die beiden Trainer den Kindern. "Nicht wie ein Chicken-Wing bei McDonalds", erklärt Jan Janzen den Kids anschaulich, wie man die Haltung korrigiert, die Brust korrekt nach vorne bringt und den Körper bewegt. Das sorgt einerseits für Schmunzeln, bringt aber andererseits Verständnis. Und so wird fleißig an der Technik für das Latein-Turnier am Wochenende gefeilt.

Kein Wunder, dass der Tanznachwuchs sich vom frischgebackenen deutschen Meister gerne korrigieren lässt. Schließlich wurden er und Partnerin Vitalina Bunina in Düsseldorf in der Latein-Wertung mit so großem Abstand Erste, dass auch der zweite Platz in den Standard-Tänzen noch überlegen zum Gesamtsieg gereicht hat.

Und nun steht am Samstag im Theatersaal der Reithalle für einige der noch jungen Paare selbst das nächste Turnier an. Einlass ist in die Reithalle ab 10 Uhr. Das Turnier beginnt für die Kinder D I+II um 11.45 Uhr. Danach folgen Junioren II C+ D, Jugend D, C, B, Senioren ID und zum guten Schluss die Hauptgruppen D,C,A, und B. Eintrittskarten sind vor Ort für fünf Euro erhältlich, für Kinder, Schüler und Studenten gibt es eine Ermäßigung. Kinder unter fünf Jahre haben freien Eintritt. Auch für das leibliche Wohl wird der 1. TSC Rastatt sorgen.

Und vielleicht findet der eine oder andere aus dem Publikum ja Geschmack am Turniertanz und will es selbst einmal probieren. Ansprechpartner des 1. TSC Rastatt finden sich vor Ort genug.