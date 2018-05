Neustart mit kräftigem Bienenvolk aus Bühlertal Von Markus Koch Rastatt/Bühlertal - Es ist ein schöner, warmer Frühlingsabend und Imker Reiner Braun, der am Ortsrand von Bühlertal wohnt, wird von unzähligen Bienen umschwirrt. Gleichwohl hebt er ruhig und fast entspannt Wabenrähmchen für Wabenrähmchen von einer Zarge in die andere. Ein Imker aus Südbaden hat Völker bestellt, die nun "umgepackt" werden. Reiner Braun, der seine Bienen an verschiedenen Standplätzen und bei sich auf dem Grundstück hält, hat für mich ein schönes Wirtschaftsvolk reserviert: "Schau' mal, wie voll die Rahmen schon sind", sagt er und zieht den ersten heraus. Braun hat beim Arbeiten am Bienenvolk meist keine Schutzkleidung an, er geht lieber behutsam vor und somit sind auch die Bienen nicht aufgeregt. Ich bin Brauns Beispiel gefolgt und habe ausnahmsweise meine Jacke und meinen Hut im Auto gelassen. Das neue Bienenvolk ist so gut entwickelt, dass es nicht nur Drohnenzellen angelegt hat, die etwas dicker sind als die von Arbeiterbienen, sondern auch bereits erste Königinnenzellen, sogenannte Weiselzellen. Diese wiederum sind größer als Drohnenzellen und sind an der Wabenunterseite nach unten gebaut. Die Bienen folgen durch das Anlegen von Königinnenzellen ihrem natürlichen Fortpflanzungstrieb. Doch hier muss der Imker nun gegensteuern. Wenn sich nämlich eine neue, junge Königin entwickelt, die ebenfalls massenhaft Eier legt, schnell wird es im Stock zu eng. Die alte Königin merkt dies daran, wenn es in den Wabengassen zu eng wird. Sie fliegt dann mit bis zur Hälfte der Bienen ab, das Volk "schwärmt". Deshalb ist also eine weitere Königin nicht erwünscht, Braun öffnet vorsichtig die Weiselzelle mit seinem Stockmeißel. Zum Vorschein kommt der Weiselsaft, auch Gelée Royale genannt. In diesem Gelée schwimmt das Ei, aus dem die künftige Königin schlüpfen soll. "Steck' mal deinen Finger rein und probier'", meint der Imkerkollege. Der Weiselsaft hat einen eigentümlichen Geschmack, der sich nur schwer beschreiben lässt. Er ist leicht süßlich, hat aber auch eine etwas scharfe Note und schmeckt nicht unbedingt nach mehr - ist aber gesund. Es geht weiter mit dem nächsten Rahmen, wir entdecken noch drei weitere Weiselzellen, die allesamt zerstört werden. Nun kommt der Deckel oben drauf und der Spanngurt um den Kasten. Mittlerweile sind so gut wie alle Bienen drin, die restlichen werden sich in einem anderen Bienenstock "einbetteln". Braun stopft das Flugloch mit Schaumgummi zu, dann schnappe ich mir die Zarge und setze sie vorsichtig in den Kofferraum. Ich fahre etwas langsamer als sonst nach Gernsbach, wo auf dem Gartengrundstück bereits alles vorbereitet ist. Ich freue mich darüber, dass die bienenlose Zeit nun endlich vorbei ist, und gehe mit einem guten Gefühl den Neustart an. Bereits am nächsten Tag setze ich eine zweite Zarge auf, denn das kräftige Volk braucht dringend mehr Platz, um sich auszubreiten und neue Waben zu bauen.

