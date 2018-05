Kindergarten-Sanierung kostet 3,5 Millionen Euro

Sperrung bis Ebersteinburg Baden-Baden (red) - Wegen Sanierungsarbeiten ist die Kreisstraße zwischen der Förcher Kreuzung und Ebersteinburg von heute an voraussichtlich drei Wochen lang voll gesperrt. In dieser Zeit findet der zweite Abschnitt der Sanierung der Kreisstraße K3711 statt (Foto: av). » Weitersagen (red) - Wegen Sanierungsarbeiten ist die Kreisstraße zwischen der Förcher Kreuzung und Ebersteinburg von heute an voraussichtlich drei Wochen lang voll gesperrt. In dieser Zeit findet der zweite Abschnitt der Sanierung der Kreisstraße K3711 statt (Foto: av). » - Mehr