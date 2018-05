Jahreszahlen auf Grabsteinen oft schockierend

Nach seinem Berufsleben wollte sich der heute 60-Jährige ehrenamtlich betätigen und dabei etwas Nachhaltiges machen, erzählt er. Durch ein Schlüsselerlebnis kam er auf den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der sich um die Gräber der deutschen Kriegstoten im Ausland kümmert. Bereits als Kind ging Beckert immer mit seiner Großmutter und seinen Eltern nach Niederbronn auf den Soldatenfriedhof. Dort war der Bruder seiner Mutter begraben. Als er das letzte Mal den Friedhof besuchte, fiel ihm auf, dass das Grab verwittert war.

Mit seinem neuen Ehrenamt will Beckert helfen, dass die Kriegsgräber erhalten bleiben. "Mir liegt am Herzen, dass diese Generation nicht vergessen wird, sondern als Mahnung dient - auch für die Zukunft", erklärt er. Schließlich habe es durch die zwei Weltkriege Abermillionen von Toten gegeben. Die Arbeit des Volksbunds, die er nun unterstützt, bezeichnet Beckert daher als "nachhaltig für den Frieden".

Bereits 40 Friedhöfe, die sich in den Gemeinden manchmal gar nicht so einfach finden lassen, hat der 60-Jährige bereits abgeklappert. Viele weitere stehen auf seiner Liste, die er vom Volksbund, Bezirksverband Nordbaden erhalten hat. "Es sind mehr Gräber als man glaubt", bilanziert Beckert. "Nahezu jeder kleine Ort hat ein Gräberfeld." Das bestätigt Volker Schütze vom Volksbund: Im Bezirk Nordbaden gebe es rund 400 Gemeinden, fast jede Gemeinde wird Beckert demnach anfahren. Seine Aufgabe ist es dann, die Grabfelder und Kriegsdenkmale zu fotografieren. Er wählt die besten Bilder aus, ordnet sie den einzelnen Friedhöfen zu und schickt sie dann an den Volksbund. Der will mit den Fotografien auf seiner Internetseite darstellen, wo es überall Kriegsgräber gibt. Für Baden-Württemberg ist die Auflistung nämlich nicht komplett. "Diese Lücke wollen wir schließen", verdeutlicht Volker Schütze. Das diene einmal als Service für Interessierte, aber auch zur internen Dokumentation.

"Ich bin erschrocken darüber, wie viele Kriegsgräber es bei uns gibt", gesteht Beckert. Schockierend seien auch die Jahreszahlen auf den Grabsteinen - viele junge Menschen hatten ihr Leben im Krieg verloren.

Teilweise ist Beckert für sein Ehrenamt die ganze Woche unterwegs - wenn das Wetter mitspielt. Der Schwerpunkt liegt in nordbadischen Gemeinden wie Mörsch, Forchheim, Neuburgweier oder Langensteinbach. Um alle Friedhöfe auf der Liste abzuarbeiten, benötigt der Durmersheimer wohl noch das ganze restliche Jahr. Trotzdem bezeichnet er sich nur als kleines Rädchen beim Volksbund. Die Leistung der Organisation werde seiner Meinung nach etwas stiefmütterlich behandelt. Vor allem die Jugendarbeit des Volksbunds stellt der 60-Jährige in den Mittelpunkt. Diese sei ein Betrag zum Frieden, findet er. Bei Jugendcamps zum Beispiel treffen sich Menschen aus verschiedenen Ländern, "um sich gegenseitig kennenzulernen, gemeinsame Freizeit zu erleben, auf Kriegsgräber- und Gedenkstätten zu arbeiten und sich mit der deutschen und europäischen Geschichte auseinanderzusetzen", schreibt der Volksbund auf seiner Internetseite. Für Schulen bestünden darüber hinaus zahlreiche Kooperationsmöglichkeiten: Infoveranstaltungen im Unterricht, Projektfahrten in die Jugendbegegnungs- und Bildungsstätten des Volksbunds im In- und Ausland oder Schulprojekte zu friedenspädagogischen sowie historisch-politischen Themen sind einige der Bereiche. Mit diesen Bemühungen, so hofft Beckert, bleibe das friedliche Miteinander bestehen. Zu häufig sah das in der Vergangenheit nämlich ganz anders aus.