Selbst Betreten des Uferbereichs künftig verboten

Bietigheim (ser) - Seit Jahren sind die mitunter "chaotischen" Zustände am Schertlesee, insbesondere in den Sommermonaten, der Gemeinde ein Dorn im Auge. Bei der jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat nun eine Neufassung der Rechtsverordnung über die Benutzung des Schertlesees erlassen. (ser) - Seit Jahren sind die mitunter "chaotischen" Zustände am Schertlesee, insbesondere in den Sommermonaten, der Gemeinde ein Dorn im Auge. Bei der jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat nun eine Neufassung der Rechtsverordnung über die Benutzung des Schertlesees erlassen. Das Baden von Menschen und Tieren ist verboten. Neuerdings darf auch der gesamte Uferbereich nicht mehr betreten werden. Weiter untersagt ist das Abstellen von Kraftfahrzeugen, Krafträdern und Mofas außerhalb der gekennzeichneten Parkplätze sowie zwischen 23 und 6 Uhr. Verboten sind Lagerfeuer sowie das Grillen, das Befahren der Böschungen und das Betreiben von Kompressoren und Aggregaten. Ebenfalls nicht erlaubt ist das Wegwerfen von Abfällen jeglicher Art ins Wasser oder auf das Gelände. Im Seeuferbereich ist ferner das Reiten, das Fahren mit bespannten und motorisierten Fahrzeugen, das Zelten und Aufstellen von Campingeinrichtungen untersagt. Zudem gelten weitere Beschränkungen, zum Beispiel das Befahren des Schertlesees mit Wassersportgeräten wie Surfbrettern und Wasserfahrzeugen, mit oder ohne eigene Triebkraft. Ausgenommen hiervon sind Fischerboote ohne eigene Triebkraft, etwa von den Mitgliedern und Fischern des am See ansässigen Angelsportvereins. Wichtig sei, so führte die Bietigheimer Hauptamtsleiterin Marlena Ganz an, dass man nun auch ein Instrumentarium an der Hand hat, wonach Ordnungswidrigkeiten, wenn sie vorsätzlich begangen werden, mit einer Geldbuße bis zu 100 000 Euro, bei Fahrlässigkeit mit bis zu 50 000 Euro geahndet werden können. Verbunden mit der Rechtsverordnung ist auch ein Bußgeld- und Verwarnungsgeldkatalog zur Regelung des Aufenthalts an Baggerseen. Demzufolge ist bei einem Fehlverhalten mit einem Bußgeld von 15 Euro bei Befahren und Parken des Uferbereichs mit Krad zu rechnen. Das Doppelte, nämlich 30 Euro, sind zu berappen, wenn im Uferbereich außerhalb der dafür vorgesehenen Parkplätze mit einem Pkw geparkt oder gefahren wird. 50 Euro kostet es, wenn im Uferbereich Eis und Getränke verkauft werden oder wenn gezeltet oder eine Feuerstelle errichtet wird. Grillen (Gas und Holzkohle) kostet zehn Euro. Bei Befahren des Sees mit Wasserfahrzeugen sind 15 Euro fällig. Die Neufassung der Rechtsverordnung, so Bürgermeister Constantin Braun, sei nötig geworden, da die Versicherungen nach dem Unfall an einem Baggersee bei Offenburg strenger darauf achten, dass die Verordnungen auch eingehalten werden. Die Gemeinde als Eigentümerin des Sees hafte für persönliche Schäden und könne entsprechend auch die Verantwortlichen belangen. Einigen Mitgliedern des Gemeinderats wie Karl Rittler (FW) und Hans-Walter Negwer (CDU), war diese Neufassung zu restriktiv. Sie meinten, dass das Verbot des "Spazierengehens" am Uferbereich zu weit gehe. Dennoch entschied sich der Gemeinderat mit einer Gegenstimme für die Neufassung der Verordnung.

