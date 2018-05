Neustart im "Lamm" von Lärm begleitet

Gaggenau

Radfahrerkirche erhält Anbau Gaggenau (uj) - Die Radfahrerkirche in Hörden erhält einen seitlichen Anbau. Darin sollen ein Lagerraum und eine kleine Küche, aber auch überdachte Sitzplätze entstehen. Die Kosten gibt die evangelische Kirchengemeinde Gaggenau mit knapp 300 000 Euro an (Foto: Jahn). » Weitersagen (uj) - Die Radfahrerkirche in Hörden erhält einen seitlichen Anbau. Darin sollen ein Lagerraum und eine kleine Küche, aber auch überdachte Sitzplätze entstehen. Die Kosten gibt die evangelische Kirchengemeinde Gaggenau mit knapp 300 000 Euro an (Foto: Jahn). » - Mehr

Gaggenau

Pfarrerin verlässt Gaggenau Gaggenau (uj) - Helga Lamm-Gielnik (rechts), Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Gaggenau, verlässt Mitte Juli das Murgtal. Sie wechselt in die Nähe von Freiburg und übernimmt dort eine Vakanzvertretung. Am 8. Juli wird die Pfarrerin offiziell verabschiedet (Foto: uj). » Weitersagen (uj) - Helga Lamm-Gielnik (rechts), Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Gaggenau, verlässt Mitte Juli das Murgtal. Sie wechselt in die Nähe von Freiburg und übernimmt dort eine Vakanzvertretung. Am 8. Juli wird die Pfarrerin offiziell verabschiedet (Foto: uj). » - Mehr