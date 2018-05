Pagodenburg: Stadt holt Sicherheitsdienst

Nach Angaben der Verwaltung läuft derzeit die Ausschreibung des Überwachungsdienstes. Außerdem verdichten sich die Anzeichen, dass der Park auch eingezäunt wird. Zumindest der Fachbereich Stadt- und Grünplanung neigt zu diesem Schritt, wie aus einer Stellungnahme der Verwaltung zum Kommunalen Ordnungsdienst hervorgeht, mit der sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag befassen wird (Beginn: 17.30 Uhr).

Dieser Auffassung zufolge sei es "sinnvoll und angemessen, bestimmte öffentliche Einrichtungen mit wohlgestalteten Einfriedungen zu umfassen". Im Rathaus verweist man auf Beispiele aus Karlsruhe wie den Botanischen Garten und Schlosspark. Der Fachbereich hält dies auch im Fall der Pagodenburganlage inklusive angrenzendem Murgpark mit Spielplatz für praktikabel. Begleitend dazu müssten rechtliche Voraussetzungen für eine nächtliche Schließung geschaffen werden.

Um in der gesamten Innenstadt mehr Ordnung zu schaffen, wird es künftig in den Sommermonaten auch sonntags Reinigungen durch eine Fremdfirma geben. Die Aktionen sollen bis Ende Oktober laufen. In diesem Zusammenhang wird die Verwaltung ihr Stadtreinigungskonzept fortschreiben, das zuletzt 2015 aktualisiert worden war.

Mit dem künftig auf vier Stadtpolizisten ausgebauten Ordnungsdienst will die Verwaltung Kontrollen auch an den Wochenenden und in den Nachtstunden sicherstellen. Eine lückenlose Überwachung sei nicht zu leisten; man werde schwerpunktmäßig Orte aufsuchen, wo es öfter zu Störungen kommt (Pagodenburganlage, Murgpark, Schlosspark, Kulturforum, LWG-Schulhof). Eine Verstärkung mit einem privaten Sicherheitsdienst hält die Verwaltung für nicht umsetzbar, da polizeiliche Kompetenzen zur Überwachung öffentlicher Flächen nicht übertragen werden dürften. Hier komme nur der Objektschutz infrage.